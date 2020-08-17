هل تُريد شراء حقيبة للابتوب؟ إليك أفضل حقائب اللابتوب للعام 2020

تُعتبر حقائب اللابتوب أحد أهم وسائل الحماية المُستخدمة للحواسيب المحمولة لحمايتها من الصدمات، كما أن بعض حقائب الكمبيوتر المحمول الحديثة تأتي مع العديد من الميزات المريحة، منها ما يكون مُواكب للموضة ومنها ما يسمح لك بشحن أجهزتك أثناء التنقل والبعض الآخر سيحمي أجهزتك الإلكترونية في الظروف القاسية، وبالتالي يا صديقي عندما يكون لديك واحدة من أفضل حقائب اللابتوب فأنت لا تحصل فقط على حقيبة لنقل جهاز الكمبيوتر المحمول بل إنك تحصل على أفضل الطرق لضمان التخزين الآمن لجهاز الكمبيوتر المحمول لديك ونقله في حقيبة متينة وعالية الجودة.

أفضل حقائب اللابتوب الموجودة في الوقت الحالي:

1. Amazon Basics

تُعتبر هذه من أفضل حقائب اللابتوب الموجودة في الوقت الحالي كون سعرها لا يتجاوز 16.49 دولار للجهاز الذي يبلغ 15.6 بوصة، وتتوفر للعديد من المقاسات الأخرى، من أهم مُميزات هذه الحقيبة والتي أعتبرها أهم شيء هي أنها مُبطنة من الداخل بشكل قوي جداً لحمل الكمبيوتر المحمول بكل أريحية وحتى تتحمل الصدمات وشخصياً أمتلك حقيبة مُشابهة لها، تتوفر الحقيبة أيضاً على المساحة اللازمة لإيواء الكابلات والأقلام الخاصة بك.

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2. Herschel Retreat Backpack

إذا كُنت تبحث عن حقيبة قوية تتحمل الظروف القاسية والصدمات فأنصحك بهذه الأخيرة كونها مُصممة خصيصاً لمثل هذه الظروف، الحقيبة مُغطاة بالبوليستر المطلي مع قاع مُقوى حتى لا تكسر أي شيء عند وضعه بسرعة، كما أنها مُبطنة من الداخل لحماية جهازك الحاسوب، وتحتوي على أكثر من جيب لإمكانية وضع بها الكثير من الأشياء المختلفة بدون أن تُخلط مع بعضها، تأتي الحقيبة بعدد كبير من الألوانات المختلفة ويبلغ سعرها حوالي 64.10 دولار.

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3. Laptop Backpack

هذه الحقيبة تُعد واحدة من أفضل حقائب اللابتوب الأكثر مبيعاً على المواقع حيث أنها تُناسب جميع الفئات بما في ذلك الطلاب ورجال الأعمال وغيرهم، من مُميزات الحقيبة أنها مُقاومة للماء ويُمكنها استيعاب كمبيوتر محمول بحجم 15.6 بوصة كما أن بها العديد من المساحات الأخرى للكتب والملابس والمحافظ والهواتف وزجاجات المياه وغيرها من العناصر، ومن أهم مُميزاتها أنها تتضمن قفل مُدمج لمزيد من الأمان وتقليل فرص السرقة بجانب شاحن USB وكابل مُدمج لسهولة الشحن، يبلغ سعر هذه الحقيبة 19.99 دولار.

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4. Mammut Xeron Courier

يُشير التصميم المُميز لهذه الحقيبة إلى أنها مُصممة للأشخاص الذين يعملون أو يتنقلون بالدراجة، وبطبيعة الحال حتى لو لم يكن لديك دراجة فهذه الحقيبة مُناسبة جداً للأعمال وذك بفضل تصميمها المريح الذي يحميك أنت والكمبيوتر المحمول عند ارتدائه، تحتوي الحقيبة على جيوب مُنفصلة لحمل اللابتوب وكذلك الكابلات الخاصة به دون الضرر بأي شيء، يبلغ سعرها على موقع أمازون 70.36 دولار.

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5. AmazonBasics Laptop

تم تصميم هذه الحقيبة من الأساس من طرف شركة أمازون وبالفعل حققت مبيعات جيدة جداً كونها مُناسبة للميزانيات المتوسطة حيث لا يزيد سعرها عن 34.54 دولار، الحقيبة قوية جداً وتحتوي على أنواع عديدة من الجيوب بجانب أنها مُبطنة لحماية جهازك المحمول من الصدمات كما أنها تحتوي على جيوب للأقلام والكابلات والمفاتيح والهواتف بجانب وجود جيب خاص بحمل زجاجة مياه.

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6. Herschel Pop Quiz

هذه الحقيبة الأخيرة في قائمة أفضل حقائب اللابتوب تم تصميمها بشكل واضح لتتناسب مع وضع الطلاب، حيث تتميز بتصميم بسيط وسعر معقول، كما تحتوي على غُلاف كمبيوتر محمول مُبطن من الداخل بالصوف للحفاظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك آمن، تحتوي الحقيبة أيضاً على جيوب خاصة لحمل أدواتك المدرسية وكُتبك، تتوفر الحقيبة على تصميمات مُختلفة وتأتي بسعر 47.48 دولار.

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