ZTE تستعد لإطلاق هاتف بكاميرا أسفل الشاشة

تستعد شركة ZTE الصينية للكشف عن هاتف جديد بكاميرا أسفل الشاشة ستطلق عليه اسم AXON 20 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765 5G ثماني النوى بدقة تصنيع 7 نانو متر، وكرت شاشة Adreno 620، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة MiFlavor 10.1.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.92 بوصة ودقة عرض 2460*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية أسفل الشاشة بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت والعشوائية بسعة 6،8، 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف الجديد على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، ومكان لتركيب شريحتي اتصال، وبلوتوث، وواي فاي.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الذي ستطلقه في الأسواق يوم 1 سبتمبر القادم.

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