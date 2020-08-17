فيسبوك تبدأ دمج محادثات “ماسنجر وإنستغرام”

بدأت شركة فيسبوك الأمريكية أولى خطواتها الرامية لدمج محادثات تطبيقاتها الشهيرة واتساب، وإنستغرام، وماسنجر مع بعضها البعض، مع استمرار عمل كل تطبيق بشكل مستقل، من خلال ميزة جديدة في بعض الدول تتيح للمستخدمين دمج محادثات الماسنجر والإنستغرام.

حيث ظهرت الميزة الجديدة كاختيار جديد في قائمة نافذة منبثقة في تحديث التطبيقات، وستظهر الإشعارات الخاصة بمحادثات المستخدم في التحديث بشكل جديد.

وستفتح الميزة الجديدة المجال للمستخدم للرد على الإشعارات بالرموز التعبيرية بشكل مباشر، أو اختيار التمرير من أجل الرد على الإشعارات الواردة.

وقالت الشركة الأمريكية إن التحديث الجديد جعل الرسائل الخاصة في إنستغرام مشابهة لحد كبير للرسائل الخاصة بماسنجر، وبالتالي سيكون المستخدم قادرا على الاطلاع على الرسائل الواردة إليه في أحد التطبيقين.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستوسع هذه الميزة خلال الفترة القادمة لتشمل عدداً أكبر من الدول.

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