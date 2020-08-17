بيع رقم هاتف جالب للحظ بـ300 ألف دولار

شهدت الصين بيع رقم هاتف ينتهي بالرقم 8 مكررا 5 مرات بمبلغ 300 ألف دولار في مزاد علني أقيم يومي السبت والأحد الماضيين.

وشارك في هذا المزاد أكثر من 5000 شخص رغبوا في الحصول على الرقم الجالب للحظ، لأن لفظ ثمانية في اللغة المندرية يعني الازدهار.

ويعد الرقم 8 من الأرقام التي يتفاءل بها الصينيون، ولهذا السبب تسعى الشركات للحصول على أرقام تنتهي بهذا الرقم، فهو يساعدها على نيل إعجاب المستهلكين وجذب الأثرياء إليها.

ويشير الرقم 8 في الصين لحسن الطالع والنجاح، وهذا ما يفسر افتتاحهم لدورة الألعاب الأولمبية التي استضافوها عام 2008 في يوم 8 أغسطس في الساعة 8 و8 دقائق.

بالمقابل فإن الرقم 4 يعد أقل الأرقام المطلوبة في الصين لأن لفظه في اللغة المندرية يعني الموت.

يذكر أن خطاً هاتفياً ينتهي بالرقم 7 مكررا 8 مرات بيع بـ563 ألف دولار أمريكي خلال مزاد علني، ليكون أغلى الخطوط المباعة في الصين على الإطلاق، ويرجع السبب في ارتفاع سعره لأن لفظ 7 يعني الرفعة وجوهر الحياة.

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