إليك أبرز الأعراض المُبكرة لـ”الداء البطني”

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، أن أعراض الداء البطني المعروف باسم السيلياك، تبدأ بالظهور منذ مرحلة الطفولة.

وقالت الرابطة إن الإصابة بهذا المرض تحدث نتيجة الجلوتين الموجود في الحبوب كالقمح، لأن تناوله يؤدي لحدوث التهاب في بطانة الأمعاء يمنعها من امتصاص ما يكفي من المواد الغذائية، الأمر الذي يؤدي لظهور أعراض المرض.

وحددت الرابطة الألمانية أعراض المرض بمشاكل في الجهاز الهضمي، وإصابة الطفل بالإسهال المزمن، وانتفاخ البطن، وسوء الامتصاص، والشحوب بسبب نقص الحديد، بالإضافة لحدوث مشاكل في النمو في بعض الحالات.

وطالبت الرابطة الأهالي باستشارة الطبيب فور ظهور أعراض الداء البطني على طفلهم، ليقوم الطبيب بفحصه والتأكد من وجود أجسام مضادة في الدم.

ونصحت الرابطة الأهالي بإخضاع الطفل المصاب بالسيلياك لنظام غذائي خالٍ من الجلوتين.

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