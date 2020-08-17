منوعات

حادثة غريبة.. سمكة تقتل صيادها في أستراليا

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مرفأ داروين الواقع في الإقليم الشمالي لأستراليا حادثة غريبة ومؤسفة للغاية، إذ تسببت سمكة بموت صيادها.

وقالت الشرطة الأسترالية إن الحادثة وقعت يوم الجمعة الماضي، حيث ارتطمت السمكة بصدر الصياد البالغ من العمر 56 عاما، أثناء قيامه بسحبها من الماء الأمر الذي أدى لكسور في صدره.

وفشلت عائلة الصياد وفرق الطوارئ التي هرعت لمكان الحادث في إنقاذ حياته، لأنه فارق الحياة مباشرة بسبب قوة الضربة التي تلقاها صدره.

وعبّرت عائلة الصياد عن حزنها وصدمتها بالحادث الذي أدى لرحيل الرجل أحد أفرادها بشكل مفاجئ.

من جهة أخرى لم تكشف الشرطة الأسترالية عن هوية الصياد الراحل، وقالت إن هذه الحادثة غريبة للغاية، ووصفتها بالحادثة غير الاعتيادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك