حادثة غريبة.. سمكة تقتل صيادها في أستراليا

شهد مرفأ داروين الواقع في الإقليم الشمالي لأستراليا حادثة غريبة ومؤسفة للغاية، إذ تسببت سمكة بموت صيادها.

وقالت الشرطة الأسترالية إن الحادثة وقعت يوم الجمعة الماضي، حيث ارتطمت السمكة بصدر الصياد البالغ من العمر 56 عاما، أثناء قيامه بسحبها من الماء الأمر الذي أدى لكسور في صدره.

وفشلت عائلة الصياد وفرق الطوارئ التي هرعت لمكان الحادث في إنقاذ حياته، لأنه فارق الحياة مباشرة بسبب قوة الضربة التي تلقاها صدره.

وعبّرت عائلة الصياد عن حزنها وصدمتها بالحادث الذي أدى لرحيل الرجل أحد أفرادها بشكل مفاجئ.

من جهة أخرى لم تكشف الشرطة الأسترالية عن هوية الصياد الراحل، وقالت إن هذه الحادثة غريبة للغاية، ووصفتها بالحادثة غير الاعتيادية.

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