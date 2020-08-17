كاظم الساهر يتضامن مع لبنان بهذه الطريقة (فيديو)

عبّر الفنان العراقي كاظم الساهر عن تضامنه مع لبنان ودعمه للشعب اللبناني من خلال فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قيصر الأغنية العربية إن الشعب العربي متمسك بأرضه رغم المحن والأزمات التي يمر به، والتي تزيد من تمسكه بوطنه.

وأثنى كاظم الساهر على الجهود التي يبذلها الصليب الأحمر اللبناني على مدار اليوم لمساعدة الأشخاص الذين تضرروا بانفجار مرفأ بيروت.

ونشر القيصر رابط صفحة الصليب الأحمر العالمي التي خصصت صفحتها الرئيسية لدعم الصليب الأحمر اللبناني.

وحظي الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عشاق القيصر.

يذكر أن الفنان العراقي يستعد لإطلاق أغنية ديو جديدة مع الفنانة اليمنية بلقيس من كلمات الشيخ حمدان بن محمد آل راشد آل مكتوم، وألحان فايز السعيد.

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