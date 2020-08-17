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كاظم الساهر يتضامن مع لبنان بهذه الطريقة (فيديو)

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر الفنان العراقي كاظم الساهر عن تضامنه مع لبنان ودعمه للشعب اللبناني من خلال فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قيصر الأغنية العربية إن الشعب العربي متمسك بأرضه رغم المحن والأزمات التي يمر به، والتي تزيد من تمسكه بوطنه.

وأثنى كاظم الساهر على الجهود التي يبذلها الصليب الأحمر اللبناني على مدار اليوم لمساعدة الأشخاص الذين تضرروا بانفجار مرفأ بيروت.

ونشر القيصر رابط صفحة الصليب الأحمر العالمي التي خصصت صفحتها الرئيسية لدعم الصليب الأحمر اللبناني.

وحظي الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عشاق القيصر.

يذكر أن الفنان العراقي يستعد لإطلاق أغنية ديو جديدة مع الفنانة اليمنية بلقيس من كلمات الشيخ حمدان بن محمد آل راشد آل مكتوم، وألحان فايز السعيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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