“أنكر” تزيح الستارة عن ذراع تحكم للهواتف الذكية

أزاحت شركة أنكر الأمريكية الستار عن ذراع تحكم جديد مخصص للهواتف الذكية أطلقت عليه اسم PowerCore Play 6K.

ويتميز الذراع الجديد بتصميمه المريح وبتوافقه مع الأجهزة الذكية التي تحتوي على شاشات بمقاس 5.7 و6.45 بوصة بغض النظر عن نظام التشغيل.

وزودت الشركة الأمريكية ذراع التحكم الجديد ببطارية بسعة 6700 ميلي أمبير في الساعة تعمل على مضاعفة فترة تشغيل بطارية الهاتف، وبمنفذ USB-C يساعد على شحن البطارية بسرعة 10 واط، وبمنفذ USB-A يساهم بنقل التيار الكهربائي بقوة 12 واط.

وسيحتوي ذراع التحكم على مروحة مدمجة تحافظ على حرارة الهاتف وتمنع ارتفاعها في ظل التحميل المستمر لمدة طويلة مع شحن الهاتف في نفس الوقت، بالإضافة لاحتوائه على حامل قابل للطي يتيح للمستخدم نصب الهاتف الذكي لمشاهدة مقاطع الفيديو.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق ذراع التحكم الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 36 دولارا أمريكيا.

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