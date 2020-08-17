علماء يقدمون دليلاً على انتقال كورونا عبر الهواء

توصل باحثون من جامعة فلوريدا الأمريكية لاكتشاف جديد يؤكد إمكانية انتشار فيروس كورونا في الهواء لمسافة 5 أمتار تقريبا.

وقال الباحثون إنهم جمعوا قطرات اللعاب المعدية في الهواء على بعد 4.8 متر من بعض المرضى الموجودين في مستشفى هيلث شاندز التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، وأكد الباحثون أن هذا الأمر يعد دليلاً واضحاً على انتقال الفيروس في الهواء.

وقال بعض الخبراء المشاركين في الدراسة إنه لا يزال من غير الواضح إن كانت كمية الفيروسات التي تم جمعها من هذه المسافة كافية لإصابة الإنسان بفيروس كورونا.

وأكد الباحثون صعوبة أخذ عينات من المواد البيولوجية الموجودة في الهواء وجعلها قابلة للحياة، وأنهم يعتمدون في هذا الأمر على أخذ عينات تكون مشابهة للعينات التي يتم استنشاقها.

وقال الباحثون إن التباعد الاجتماعي، وارتداء القفازات والكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر أفضل الطرق لحماية الإنسان من فيروس كورونا.

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