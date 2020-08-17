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قطة تونسية تعبر المتوسط بطريقة غريبة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ موظفو إحدى الشركات الألمانية بصوت قطة يأتي من حاوية شحن وصلت إليهم مؤخرا من تونس.

وبادر موظفو الشركة الواقعة بمنطقة أونترفرانكن بولاية بافاريا بالاتصال بشرطة المنطقة التي قدمت إلى الشركة وفتحت حاوية الشحن لتتفاجأ بوجود القطة داخل الحاوية.

وعلى الفور قام رجال الشرطة بالإمساك بالقطة ووضعوها في صندوق مخصص للنقل، وقدموا لها الطعام والشراب بشكل فوري، وقالوا إن القطة بصحة جيدة.

وقال مصدر في شرطة المدينة إن القطة يبدو أنها تسللت للحاوية قبل إبحارها من تونس وعلقت فيها، لتعيش رحلة استثنائية أوصلتها أخيرا إلى ألمانيا.

يذكر أن الشرطة الألمانية وضعت القطة المهاجرة عند طبيبة بيطرية لتعتني بها في الفترة الحالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • حتي القطط في تونس تأبي العيش في بلاد يحكمها الفساد أخوان المجرمين بزعامة القذر راسب الغنوشي الراسب في امتحان العزه والشرف والوطنيه وناجح كأي أخواني في العماله والنذاله وخيانة الاوطان

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