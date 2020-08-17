قطة تونسية تعبر المتوسط بطريقة غريبة

تفاجأ موظفو إحدى الشركات الألمانية بصوت قطة يأتي من حاوية شحن وصلت إليهم مؤخرا من تونس.

وبادر موظفو الشركة الواقعة بمنطقة أونترفرانكن بولاية بافاريا بالاتصال بشرطة المنطقة التي قدمت إلى الشركة وفتحت حاوية الشحن لتتفاجأ بوجود القطة داخل الحاوية.

وعلى الفور قام رجال الشرطة بالإمساك بالقطة ووضعوها في صندوق مخصص للنقل، وقدموا لها الطعام والشراب بشكل فوري، وقالوا إن القطة بصحة جيدة.

وقال مصدر في شرطة المدينة إن القطة يبدو أنها تسللت للحاوية قبل إبحارها من تونس وعلقت فيها، لتعيش رحلة استثنائية أوصلتها أخيرا إلى ألمانيا.

يذكر أن الشرطة الألمانية وضعت القطة المهاجرة عند طبيبة بيطرية لتعتني بها في الفترة الحالية.

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