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المغربية سلمى رشيد تطلق “دارهالي قلبي” (فيديو)

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت الفنانة المغربية سلمى رشيد على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة دارهالي قلبي على طريقة الفيديو كليب.

وتعد الأغنية الجديدة رابع أغاني النجمة المغربية في العام 2020، وظهرت فيها بمظهر صيفي، وارتدت 3 فساتين، الأول كان متعدد الألوان، والثاني كان أصفر اللون، في حين طغى اللون الأزرق على الفستان الثالث.

وروجت الفنانة المغربية للأغنية الجديدة قبل فترة من طرحها من خلال نشرها لصور وفيديوهات على حسابها الرسمي في إنستغرام تظهر كواليس تسجيل وتصوير الأغنية.

وحظيت الأغنية الجديدة بنجاح كبير منذ طرحها يوم 14 أغسطس الجاري، إذ تجاوزت مشاهداتها مليون و800 ألف مشاهدة، وتصدرت قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا في المغرب.

ونالت الأغنية إعجاب جمهورها الذي تفاعل معها بشكل إيجابي، وترك العديد من التعليقات الجميلة التي تشيد بسلمى رشيد وبالأغنية الجديدة.

وأغنية دارهالي قلبي من كلمات وألحان ياسين رامي، وتوزيع كريم لوكيلي وإخراج محمد علي العويني.

يذكر أن جينيريك مسلسل سلمات أبو البنات الذي عرض في رمضان الماضي كان آخر أعمال النجمة المغربية المحبوبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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