تعرف على أفضل تطبيقات تحويل الأموال لعام 2020

هُناك حالات ومواقف لا حصر لها يُمكن أن تكون فيها تطبيقات تحويل الأموال مُفيدة جداً وبخاصة بعد التحول الرقمي الذي وصل له العالم الآن وصارت جميع المعاملات المالية تتم من خلال الإنترنت فعلى سبيل المثال قد تكون بحاجة لإرسال مبلغ مُعين لأحد الأصدقاء في دولة مُختلفة أو تُريد دفع فواتير موجودة في بلدك والعديد من المواقف المشابه، وهُنا ظهرت العشرات من تطبيقات تحويل الأموال لكن بطبيعة الحال ليست كلها موثوقة ومشهورة وفي هذا المقال سنتحدث عن التطبيقات الأشهر على الإطلاق والتي تحظى بمستوى أمان عالي.

أفضل تطبيقات تحويل الأموال في العام الحالي:

1. PayPal

نبدأ قائمة أفضل تطبيقات تحويل الأموال بالتطبيق الأشهر والحاصل على أكثر من 100 مليون عملية تثبيت في متجر جوجل بلاي ويحظى بسمعة جيدة كونه يتمتع بمستوى أمان عالي جداً وبخاصة مع المعاملات البنكية بجانب أنه يُعتبر أحد المنصات الأولى للدفع الرقمي وهو مجاني للاستخدام طالما أنه مُتصل بحساب مصرفي، أما بالنسبة للرسوم فتتراوح بين 3% إلى 4% ويمكن أن تستغرق التحويلات القياسية من يوم إلى ثلاثة أيام لتظهر في حسابك، لكن بعد التجربة فهي تظهر في وقت أقل بكثير والجميل أنه يُمكن من خلاله الشراء من أي مكان على الإنترنت بسهولة.

لتحميل التطبيق: Android | IOS | Website

2. Facebook Messenger

هُناك ميزة تمت إتاحتها مُؤخراً في تطبيق Facebook Messenger تتيح لأي شخص إرسال الأموال من خلال التطبيق، فعلى سبيل المثال عندما تُدردش مع شخص ما فما عليك سُوى النقر على علامة الدولار الموجودة أعلى لوحة المفاتيح بجوار أدوات مُشاركة الصور والملصقات مُباشرةً ومن ثم إضافة طريقة دفع وكتابة مبلغ المال الذي تريد إرساله ثم النقر على دفع في الزاوية العلوية اليسرى، مع العلم أن هذه الطريقة من المتوقع أن تتفوق على معظم التطبيقات المدفوعة وكذلك مُتوقع إتاحتها في جميع الدول قريباً.

لتحميل التطبيق: Android | IOS | Website

3. Skrill

من المنصات التي ظهرت مُؤخراً والتي صارت تُنافس باي بال هي Skrill لأنها كانت تدعم الدول العربية وتعمل بدون مشاكل وتأخذ عُمولة قليلة جداً كما أنها سهلة الاستخدام وفي خلال فترة وجيزة تجاوز التطبيق الخاص بها 5 مليون تثبيت على متجر جوجل بلاي فقط ناهيك عن عدد مُستخدمي الموقع، تتميز Skrill بمستوى عالي من الأمان والجميل أن مُعظم مواقع التسوق من على الإنترنت صارت تعترف بها وتُوفر وسيلة الدفع من خلالها.

لتحميل التطبيق: Android | IOS | Website

4. payoneer

لا تكتمل قائمة أفضل تطبيقات تحويل الأموال بدون ذكر تطبيق payoneer كونه من أقدم وسائل الدفع المعروفة على مُستوى العالم ويُعتبر من أقوى مُنافسي باي بال بالرغم من أنه يُعتبر حساب بنكي الكتروني ويُوفر مُميزات أكثر من الباي بال وهي الحسابات التجارية والفيزا الدولية وهذه أهم شيء، من المميزات الجميلة هي إمكانية ربط الباي بال بحساب بايونير لأنه يُعتبر حساب بنكي كما أشرنا، العمولة التي يأخذها هذا البنك مُناسبة جداً ومُستوى الأمان عالي جداً، حتى أنه حدثت مُشكلة في الفترة الأخيرة وتم تعويض المستخدمين عليها.

لتحميل التطبيق: Android | IOS | Website

5. Apple Pay Cash

إذا كُنت تمتلك هاتف آيفون فلا حاجة لتثبيت تطبيق خارجي لإرسال واستقبال المال لأن شركة أبل تُتيح لك خدمتها الخاصة الذي تُساعدك على ذلك والمميز أن بالخدمة إمكانية طلب مبلغ من أحد جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق إرسال رسالة عادية فقط وسيطلب منك التأكيد باستخدام FaceID أو Touch ID أو رمز مرور، هذا التطبيق أيضاً مُتوافق مع iMessage على Apple Watch ويُمكنك حتى استخدام Siri لإرسال النقود، التطبيق مُتاح في العديد من الدول منها الإمارات والسعودية ويُمكنك أن تعرف الدول المدعومة من خلال الرابط التالي.

لاستخدام الخدمة: Website

في الختام:

بعد البحث وجدت تطبيقات أُخرى كثيرة جداً وخدمات أكثر من رائعة لكن مشكلتها أنها لا تدعم الدول العربية وبالتالي لا فائدة من ذكرها في هذا المقال لكن في حال دعمت تطبيقات تحويل الأموال الأخرى الدول العربية فسنعيد ذكرها إن شاء الله في هذا المقال حتى نكون قد قدمنا الفائدة بشكل كامل.