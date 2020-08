الشركة المنتجة للقاح الصيني تُعلن موعد طرحه في السوق

صرح ليو جينغ تشن، رئيس مجلس إدارة شركة “Sinopharm Corporation” الصينية، إنه سيتم طرح اللقاح المضاد كورونا المستجد، في السوق في نهاية ديسمبر، وذلك بعد أن ينال الموافقة والتصريح اللازمين.

وأضاف: “في 27 أبريل، بدأ معهد بكين لأبحاث الأدوية البيولوجية، بتنفيذ الاختبارات السريرية على اللقاح الخامل، وتم نشر نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في 28 يونيو.

وبدأت الشركة بتنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية في دولة الإمارات في 23 يونيو. وبعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية، يصبح من الممكن الانتقال إلى مرحلة الموافقة على اللقاح الخامل، نتوقع أن يصبح من الممكن طرح اللقاح في السوق بحلول نهاية ديسمبر هذا العام”.

ونقلت قناة روسيا عن رئيس مجلس الإدارة اشار إلى أنه منذ 16 فبراير، بدأت الشركة في إجراء دراسات حول القدرة المناعية لهذا اللقاح من خلال حقنه لسبعة أنواع من حيوانات الاختبار، بما في ذلك الجرذان البيضاء، والفئران، وخنازير غينيا، وقرود المكاك، والأرانب، وتم اختبار فعالية اللقاح. ثم تم اختبار اللقاح على مجموعة صغيرة من الناس، وبعد ذلك بدأت التجارب السريرية

