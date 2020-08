«إيلون ماسك» ضمن قائمة أغنى 4 أشخاص في العالم

إيلون ماسك، مؤسس شركة “Tesla” و”SpaceX”، للمرة الأولى يدخل ضمن قائمة أغنى 4 أشخاص في العالم، وفقا لما أظهره مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات.

وحقق رجل الأعمال الأمريكي هذه النتيجة بفضل ارتفاع سهم “Tesla” أمس في البورصات الأمريكية، حيث ارتفعت ثروة ماسك بفضل ذلك إلى 84.8 مليار دولار.

وصعد سعر سهم “Tesla” خلال تعاملات أمس إلى 1845.32 دولار، لكنه أغلق التعاملات عند 1835.64 دولار.

ووفقا مانقلت قناة روسيا، ما يزال مدير ومؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس يحافظ على المرتبة الأولى كأغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 188 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية مؤسس “مايكروسوفت” بيل غيتس بثروة تقدر بنحو 122 مليار دولار، ومن ثم يأتي مؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ.

