تعرف على الصراع الدائر بين ابل وجوجل وشركة Epic Games المطورة للعبة فورت نايت Fortnite

الأمر بدأ بتحدي شركة Epic Games لسياسات متجر جوجل بلاي والآب ستور عبر تقديم طريقة دفع خاصة بها بديلة عن الدفع من خلال جوجل أو ابل ليتم حذف اللعبة الشهيرة فورت نايت Fortnite الخاصة بها بعدها وتأخذ الأمور منحنى تصعيدياً.

صراع مالي بالأساس

قرار ابل وجوجل بحذف لعبة فورت نايت Fortnite من متجر التطبيقات كان سببه أن عمليات الدفع التي لا تتم من خلالهما تحرمهما من العمولة المقدرة بحوالي 30%.

تنص سياسات متجر جوجل بلاي والآب ستور على ضرورة أن تتم عمليات الشراء والدفع في التطبيقات والألعاب من خلال نظام الدفع الخاص بهما.

مخالفة شركة Epic Games لتلك السياسات وضعت جوجل وابل في موقف حرج ولم يكن أمامها حل سوى الاضطرار إلى حذف اللعبة لمخالفة السياسات وحرصاً على مصالحها المادية.

وجهة نظر جوجل وابل أن التساهل مع الشركات المطورة مثل Epic Games في مخالفة سياسات المتجر قد يدفع شركات أخرى على أن تحذو حذوها مما قد يعرضها إلى خسائر مالية بحرمانها من العمولة التي تجنيها من عمليات الشراء التي يقوم بها اللاعبون.

من متجر التطبيقات إلى ساحات القضاء

بعد قرار حذف اللعبة، أصدرت شركة Epic Games بيانات استنكارية، كما قامت برفع دعاوي قضائية ضد ابل وجوجل متهمة إياهما بممارسة سياسات احتكارية تضر بالمنافسة.

أكثر من ذلك، فقد قامت ابل بتهديد شركة Epic Games بحذف حسابها بالكامل من متجر الآب ستور، ومنعها من الوصول إلى أدوات التطوير إن لم تتراجع بحسب ما ذكر محامي Epic Games.

أكثر من هذا تقوم شركة Epic Games حالياً بعملية حشد إعلامي ضد جوجل وابل وتحاول تحريض شركات أخرى على أن تفعل ذات الأمر معها. الشركات المطورة للألعاب وإن تعاطفت مع Epic Games وكان لها نفس الدوافع إلا أنها لا تتحمل حذف ألعابها من المتجر.

هذا الفيديو نشرته Epic Games على اليوتيوب ويشبه ابل بسلطة شريرة يجب الوقوف ضدها من قبل كافة اللاعبين، ودعتهم للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج #FreeFortnite

هذا الأمر قد لا يمثل مشكلة بالنسبة لمستخدمي الأندرويد إذ يمكن لهم تنزيل وتثبيت اللعبة من مصادر خارجية كون الاندرويد نظام مفتوح المصدر، المشكلة في نظام iOS حيث لن يتمكن اللاعبون من تنزيل لعبة فورت نايت مرة أخرى من خارج متجر الآب ستور.

سبوتيفاي تتضامن مع Epic Games

تطبيق سبوتيفاي Spotify الخاص بالموسيقى هو الآخر لديه نفس الإشكالات مع ابل وجوجل بخصوص العمولة المفروضة عليهم ولها معارك قضائية أيضاً ضد جوجل وابل.

تطبيق سبوتيفاي أعلن تضامنه مع Epic Games لكن يبدو أن الأخيرة لن تنجح في حشد المزيد من الشركات الأخرى. الأيام المقبلة سوف تكشف مآلات هذا الصراع.

ما رأيك في هذا الصراع بين Epic Games من ناحية وابل وجوجل من ناحية أخرى؟ أخبرنا عبر التعليقات