مؤكد – قائمة بالهواتف التي ستحصل على تحديثات سامسونج للاندرويد لثلاث سنوات

سابقًا وبالتزامن مع مؤتمر Unpacked الذي أعلنت فيه سامسونج عن منتجاتها الأخيرة أعلنت الشركة أيضًا عن نيتها في توفير تحديثات أندرويد الرئيسية لمدة ثلاث سنوات وهو ما يعني أن أي هاتف ضمن هذا المخطط سيحصل على ثلاث إصدارات رئيسية من أندرويد إلى جانب التحديثات الأمنية والتكميلية بالطبع! واليوم أكدت سامسونج قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديثات سامسونج للاندرويد لهذه الفترة الطويلة، وسنتعرّف عليها الآن.

الهواتف التي ستحصل على تحديثات سامسونج للاندرويد لثلاث سنوات

كنّا سابقًا قد سمعنا أن أي هاتف صدر في/بعد 2018 سيكون ضمن هذا البرنامج، ولاحقًا تكاثرت الأقاويل عن معنى العبارة، هل هذا يضم الهواتف التي صدرت خلال 2018 نفسها أم في الأعوام التالية لـ2018؟ وللأسف عرفنا اليوم، وإن كنت من ممتلكي جالكسي نوت 9 أو جالكسي S9 فأنت سيء الحظّ.

سلسلة S ستبدأ في تلقي التحديث بداية من S10، هذا في حين أن سلسلة نوت ستتعرّض لنفس المصير أيضًا، لكن الخبر الجيّد بشأن خطة سامسونج هو أنها لن تضم الهواتف الرائدة فقط! بل نجد ظهورًا لهواتف سلسلة A أيضًا، بينما تغيّبت سلسلة M للأسف.

قد تودّ أن تطالع: مؤتمر سامسونج – إليك كل المنتجات التي تم الإعلان عنها بداية من نوت 20 الترا وحتى فولد 2

سلسلة جالكسي S : Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S20 Ultra Galaxy S20+ 5G Galaxy S20+ Galaxy S20 5G Galaxy S20 Galaxy S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S10 Galaxy S10e Galaxy S10 Lite جميع هواتف سلسلة S القادمة

: سلسلة جالكسي نوت : Galaxy Note 20 Ultra 5G Galaxy Note 20 Ultra Galaxy Note 20 5G Galaxy Note 20 Galaxy Note 10+ 5G Galaxy Note 10+ Galaxy Note 10 5G Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Lite جميع هواتف نوت القادمة

: الهواتف القابلة للطي (سلسلة جالكسي Z) : Galaxy Z Fold 2 5G Galaxy Z Fold 2 Galaxy Z Flip 5G Galaxy Z Flip Galaxy Fold 5G Galaxy Fold جميع الهواتف القابلة للطي القادمة

: سلسلة جالكسي A : Galaxy A71 5G Galaxy A71 Galaxy A51 5G Galaxy A51 Galaxy A90 5G “بعض” هواتف جالكسي A القادمة

: اللوحيات : Galaxy Tab S7+ 5G Galaxy Tab S7+ Galaxy Tab S7 5G Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S6 5G Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S6 Lite لوحيات جالكسي Tab S القادمة

:

على سبيل المثال، هاتف جالكسي S20 قد تم إطلاقه في بدايات العام الحالي 2020 مع أندرويد 10، ومعنى زيادة الدعم عليه هو أن الهاتف سيتلقّي تحديثات سامسونج للاندرويد حتى 2023، أي سيستلم أندرويد 11، 12 و13 أيضًا!

قائمة الهواتف واللوحيات التي ستستلم التحديث الجديد طويلة وكبيرة بالفعل، لكن بإمكاننا أن نلاحظ سيطرة الهواتف الرائدة عليها، ولنكن منصفين فهذا أمر طبيعي فسامسونج تنتج عشرات الهواتف سنويًا على عكس ون بلس وجوجل مثلًا! ما رأيك؟ وهل هاتفك يقع ضمن القائمة؟