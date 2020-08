صرحت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إن قراءة مقياس للحرارة في منطقة فيرنس كريك الواقعة في وادي الموت بجنوب صحراء كاليفورنيا ارتفعت لتصل إلى 54.4 لتصبح أعلى درجة مئوية يجري تسجيلها على مستوى العالم منذ أكثر من 100 عام.

ونقلت أذاعة مونت كارلو قول الهيئة عن القراءة التي جرى تسجيلها، الأحد 16 أغسطس “إذا تأكد ذلك، فستكون أعلى درجة حرارة مثبتة رسميا منذ يوليو، عام 1913” مشيرة إلى أن الأرقام لا تزال أولية.

وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الرقم القياسي بأعلى درجة حرارة على الإطلاق، وهي 56.7 درجة مئوية، سجلت في وادي الموت يوم 10 يوليو عام 1913.

The post «وادي الموت» يُسجل أعلى درجة حرارة منذ أكثر من 100 عام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا