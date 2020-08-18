أغرب 10 مناظر طبيعية في العالم.. شاهد الصور

يُطلق على أوروبا أنها بلاد لا تعرف الصحراء، فطبيعتها الجغرافية تغلب عليها الخضرة والمسطحات المائية والجبال بمختلف أنواعها.

موقع sierraclub نشر قائمة أطلق عليها اسم أغرب مناظر طبيعية في العالم.

أولًا: نبع الماء الطائر في ولاية نيفادا الأمريكية :

يقذف الماء الحار في كل الاتجاهات وتعود قصة هذا الينبوع إلى عام 1916 أثناء حفر إحدى الآبار، لكن في عام 1964 بدأ الماء الساخن يتسرب للخارج بفعل الحرارة الجوفية عن طريقة فتحة صغيرة في البئر، أدى ذلك لتكون “تلة” من المعادن الذائبة في المياه المنطلقة من باطن الأرض وصل ارتفاعها إلى 1.5 متر وبقي ضخ الماء مستمرًا من النبع بارتفاع 1.5 متر في الهواء أيضا، أما سبب تلون التلة هو وجود ثاني أكسيد الكبريت في الماء.

ثانيًا: شلالات الدم في القطب الجنوبي:

أطلق عليها هذا الاسم بسبب احمرار المياه أثناء تدفقها، واللون الأحمر الذي يصبغ مياه الشلالات أحيانا سببه عنصر أكسيد الحديد الموجود فيها، ورغم جميع الاعتقادات السائدة والمخالفة لمبادئ الفيزياء فإن تلك المياه قادرة على التدفق حتى في درجات الحرارة المنخفضة، أي (في درجات التجمد).

ثالثًا: بحيرة مونو:

تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وللوهلة الأولى تبدو قاحلة تملأها قمم الحجر الجيري وتسمى أبراج التوفا، يصل ارتفاع بعضها إلى 30 قدمًا، يبلغ عمر هذه البحيرة 760 ألف عام على الأقل وليس لها منفذ إلى المحيط مما يتسبب في تراكم الملح وهي شديدة الملوحة.

رابعًا: الجسر العملاق في أيرلندا:

يتكون من حوالي 40 ألف عامود سداسي الشكل من البازلت، يقال إنها نجمت عن ثوران بركاني قديم منذ حوالي 50 إلى 60 مليون سنة.

خامسًا: بحيرة هيلير في أستراليا:

بحيرة مالحة تتميز بلونها الوردي، ولا يتغير لون الماء حتى عند نقله من البحيرة، ويعتقد أن سبب اللون الوردي هو الأصباغ التي تنتجها الكائنات الدقيقة التي تعيش في هذه البحيرة.

سادسًا: حديقة تشانغجياجيه الوطنية في الصين:

تعج بالصخور الكبيرة المنحوتة وأعمدة رميلة تشكلت بفعل عوامل الطبيعة، يصل طول بعضها إلى 650 قدمًا، تتضمن أشجاراً نادرة وفقاريات، وتعد معلمًا سياحيًا يأتي إليه الزوار من كل مكان.

سابعًا: البحيرة المرقطة في كندا:

تقع هذه البحيرة في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، في الصيف عندما تتبخر معظم مياهها تتحول المركبات المعدنية إلى بلّورات كريستالية تنتشر على شكل دوائر تعكس ما بداخلها من معادن بألوان بين الأخضر والأزرق والأصفر. والبحيرة غنية جدا بمجموعة كبيرة من المركبات المعدنية شديدة التركيز منها كبريتات المغنيسيوم والكالسيوم وكبريتات الصوديوم مما جعلها ملاذًا للعلاج من بعض الأمراض.

ثامنًا: النبع المنشوري الكبير أو نبع البراق:

ينبوع ساخن يقع في متنزه يلوستون الوطني في مقاطعة تيتون ويعتبر أكبر عين حمئة في الولايات المتحدة، وثالث أكبر ينبوع حار في العالم، يكتسب ألوانه الزاهية نتيجة لبعض البكتيريا التي تنمو حول حواف المياه الغنية بالمعادن.

تاسعًا: بركان كيلاويا في هاواي:

يبلغ ارتفاعه 4190 قدم، ويعد أحد أكثر البراكين نشاطًا وخطورة في العالم، لم ينفجر منذ أكثر من ثلاثة عقود لكنه يقذف حممًا بركانية بشكل متقطع في المحيط الهادئ، وفي الليل عندما تتوهج الحمم البركانية ترسم عرضًا ضوئيًا جميلًا في السماء.

عاشرًا: تلال الشيكولاتة في الفلبين:

وهي تلال مخروطية الشكل تقع في جزيرة بوهول في الفلبين، في مواسم الجفاف يتحول لونها إلى البني ولهذا أطلق عليها اسم تلال الشيكولاتة، تتكون من ١٢٦٨ تلة متشابهة في الحجم والارتفاع مصطفة في مجموعات منسقة، وتبلغ مساحتها حوالي خمسين كيلومترا مربعا.

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