شاومي تطلق هاتفها الرائد Mi 10 Ultra.. إليك السعر بالدينار الليبي‎

تقرير| 218

في ذكرى انطلاقتها العاشرة، أعلنت شركة شاومي الصينية عن الهاتف الرائد الجديد، الذي يأتي بمواصفات مختلفة ومتميزة، شاومي مي 10 الترا – Xiaomi Mi 10 Ultra للمنافسة بقوة مع الهواتف العملاقة لاسيما جالكسي نوت 20 الترا الذي أعلنت عنه سامسونغ مؤخرًا.

جاء الهاتف بهيكل زجاجي وإطار من المعدن، الشاشة جاءت بمقاس 6.67 بوصة من نوع OLED، مع طبقة حماية من نوع غوريلا غلاس 5، بجودة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما تشغل الشاشة 90% من مساحة الواجهة الأمامية للهاتف، وتدعم مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، أما الكاميرا الأمامية فجاءت في ثقب أعلى يسار الشاشة بدقة 20 ميجابكسل.

استخدمت الشركة أقوى معالجات كوالكوم Snapdragon 865 ومعالج رسوميات Adreno 650 ويعمل بنظام أندرويد 10 مع واجهة شاومي الجديدة MIUI 12.

سيتوفر الهاتف بـ 4 خيارات وهي: 16 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت ذاكرة تخزين، 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت ذاكرة تخزين، 8 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت ذاكرة تخزين وأخيرًا 8 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت ذاكرة تخزين، علمًا بأنه لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية.

أما أكثر ما يميز الهاتف فهو قسم الكاميرا، حيث جاء بـ 4 عدسات، الأولى 48 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري، وعدسة 48 ميجابكسل أيضًا لكنها من نوع تيليفوتو بتقريب بصري 5x وتقريب رقمي حتى 120x، الثالثة بدقة 12 ميجابكسل تيليفوتو أيضًا بتقريب حتى 2x للعزل، العدسة الرابعة والأخيرة بدقة 20 ميجابكسل بزاوية رؤية واسعة.

البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط، وشحن لاسلكي سريع بقدرة 50 واط، وشحن العكسي.

سيتوفر الهاتف باللونين الأسود والفضي، وهناك نسخة بظهر شفاف بحيث تظهر بعض التفاصيل الداخلية للهاتف.

وجاء سعر الهاتف كالتالي:

16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت ذاكرة داخلية = 1000 دولار أمريكي (6500 دينار ليبي)

12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت ذاكرة داخلية = 865 دولارا أمريكيا (5622 دينارا ليبيا)

8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت ذاكرة داخلية = 800 دولار أمريكي (5200 دينار ليبي)

8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت ذاكرة داخلية = 760 دولارا أمريكيا (4940 دينارا ليبيا)

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