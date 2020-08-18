كيفية نقل الأسماء وجهات الاتصال من هاتف ايفون إلى ايفون آخر

عند شراء هاتف ايفون جديد فأهم شيء عليك عمله هو نقل الأسماء وجهات الاتصال من الايفون القديم إلى الايفون الجديد وهذا قد يتم بعدة طرق سوف نتطرق إليها من خلال هذا المقال.

كيفية نقل الأسماء وجهات الاتصال من ايفون إلى آخر عبر الآي كلاود

قم بتسجيل الدخول على الايفون الجديد مستخدماً نفس حساب الآي كلاود على الايفون القديم. قم بالذهاب إلى الإعدادات > اضغط على اسمك > اختر iCloud > ثم تأكد من تفعيل خيار مزامنة جهات الاتصال Contacts. يتم نقل الأسماء عند الاتصال بالوايفاي من حسابك على الآي كلاود، وتأكد أيضاً أن يكون الهاتف الآخر متصلاً كذلك بالوايفاي.

نسخ الأسماء من نسخة احتياطية عبر الآي كلاود

إذا كانت لديك نسخة احتيطية من الايفون القديم موجودة على الآي كلاود يمكنك استعادة البيانات منها مشتملة جهات الاتصال. عند فتح الايفون الجديد والوصول إلى شاشة التطبيقات والبيانات. قم باختيار “استعادة البيانات من نسخة iCloud احتياطية”

قم بالدخول إلى حساب الآي كلاود الخاص بك، وسوف يقوم الجهاز باستعادة التطبيقات والبيانات متضمنة جهات الاتصال من سحابة الآي كلاود وسوف يستغرق ذلك وقتاً يعتمد على حجم التسخة الاحتياطية.

نقل الأسماء عبر جوجل

هذه الطريقة تتم من خلال جساب جوجل المسجل على الايفون القديم. قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > كلمات المرور والحسابات Passwords & Accounts > اختر Gmail > قم بتسجيل الدخول على حسابك على جوجل في الهاتفين وتفعيل خيار مزامنة جهات الاتصال Contacts.

نقل الأسماء عبر أحد التطبيقات

يدون تسجيل دخول أو الحاجة إلى أي حسابات يمكنك استخدام أي من التطبيقات المتوفرة على متجر الآب ستور مثل تطبيق My Contacts Backup والتي يقوم بعمل نسخة احتياطية من جهات الاتصال الموجودة لديك في صورة ملف صغير بصيغة vcf. يمكنك إرساله إلى بريدك الإلكتروني أو إرساله عبر واتس اب مثلاً، وعند فتحه يمكنك استعادة كافة الأسماء وجات الاتصال على أي جهاز.