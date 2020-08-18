“سينا” تطلق خوذة ذكية بنظام اتصالات مميز

أزاحت شركة “سينا” الصينية الستار عن خوذة مميزة بنظام اتصالات أطلقت عليها اسم Qutstar.

وحولت الشركة الصينية الخوذة الجديدة لخوذة ذكية من خلال تزويدها بنظام اتصالات مدمج، ونظام Bluetooth-3.0 مدمج بتقنية Sena.

وعمدت سينا لصناعة الخوذة من اللدائن الحرارية، وأضافت إليها واقيا كبيرا للوجه، ونظام تهوية، وحزاما للذقن.

وزودت الشركة الصينية خوذتها الجديدة بتقنية HD-Intercom لحجب الضوضاء، ودمجت الميكرفون، السماعات، ووحدة التحكم في تصميم الخوذة.

وستتيح الخوذة الجديدة اتصالاً داخلياً ثنائي الاتجاه مع راديو FM المدمج، بالإضافة للاتصال بالهاتف الذكي اتصالا شبكياً واسع النطاق.

وتتميز الخوذة بوجود وحدة تحكم وضعت في الجهة اليسرى، وبقدرتها على استقبال المكالمات باستخدام الأوامر الصوتية في وضع VOX، وباحتوائها على بطارية تجعلها تعمل لمدة 15 ساعة متواصلة.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر الخوذة الجديدة بمقاسات Small، Medium، Large، وXLarge، وستطلقها في الأسواق بسعر 199 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية