كيفية تحميل لعبة فورت نايت للاندرويد بعد حذفها من متجر جوجل بلاي

من منّا لم يسمح بالحرب الدائرة بين شركة Epic Games المطورّة للعبة Fortnite وبين العملاقتين جوجل وأبل؟ والتي وباختصار تتمحور بالكامل حول رفض Epic Games لدفع نسبة من مبيعاتها لجوجل وأبل بالرغم من امتلاكهم للمتاجر! الأمر بالطبع يضم الكثير من التفاصيل، لكن لعلّ السؤال الذي جاء في بالك: كيف يمكن تحميل لعبة Fortnite للاندرويد بعد حذفها من متجر بلاي؟ واليوم نجاوبك.

ملخص الوضع بين جوجل، أبل وإيبيك جيمز المطورة لفورتنايت

أبل وجوجل يفرضان نسبة تصل إلى 30% من أي مبلغ يتم تحصيله من أي تطبيق موجود على متجرهم، يعني لو دفعت أنت 10 دولار أمريكي في لعبة فورتنايت سيصل منهم 7 دولار للمطور و3 دولار لجوجل، وهذا أمر تكرهه شركة إيبيك جيمز بشدة، وهو كان السبب في عدم طرح فورتايت على متجر بلاي إلا من وقت قريب.

ما فعلته شركة إيبيك جيمز وسبب المشكلة هو إضافتها لخيار للدفع داخل فورتنايت بشكل مباشر دون استخدام جوجل أو أبل لإتمام عملية الدفع -أي عبر البطاقة الائتمانية- هذا من ناحية، من ناحية أخرى فقد وفّرت خصمًا يصل إلى 20% لم يختار الدفع بشكل مباشر!

علمت أبل بالأمر ومن ثم تواصلت مع إيبيك جيمز تخبرها أن هذا غير مقبول وعليهم بإزالة خيار الدفع المباشر هذا، لاحقًا رفضت إيبيك طلب أبل وهو ما أدى في النهاية لإزالة فورتنايت من متجر أبل! وفي اليوم التالي تم إزالتها أيضًا من متجر جوجل بلاي، لنفس الأسباب.

للاستزادة: لماذا تم إزالة لعبة فورت نايت Fortnite الشهيرة من متجر الآب ستور وجوجل بلاي؟

كيفية تحميل لعبة Fortnite للاندرويد بعد حذفها من متجر جوجل

مستخدمي أندرويد لديهم حريّة كبيرة مقارنةً بمستخدمي iOS، بكل بساطة يمكنك تحميل اللعبة من أي متجر خارجي وتنصيبها ومن ثم البدء في اللعب على عكس الآيفون، والآن نشارككم طريقة تحميل اللعبة بشكل خارجي:

ملحوظة هامة: إن كنت من مستخدمي هواتف سامسونج فيمكنك تحميل اللعبة مباشرةً من متجر Galaxy Store، هذا حيث أنها لازالت موجودة عليه.

1- توجّه لرابط اللعبة الرسمي على متجر إيبك

2- كما بالصورة السابقة، ستلاحظ أن الموقع يخبرك أنه عليك تحميل تطبيق Epic Games لتحمّل اللعبة منه، وهو ما سنفعله الآن، ومن ثم ستبدأ عملية التحميل بشكل طبيعي، وكل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق وتنصيبه.

3- الآن وبعد فتح التطبيق ستجد لعبة فورتنايت عليه كما بالصورة التالية، وكل ما عليك فعله هو الضغط على Install ليتم تنصيب اللعبة بشكل منفصل عن تطبيق Epic Games:

4 – انتظر انتهاء عملية التحميل والتنصيب لتجد لعبة Fortnite ظهرت ضمن تطبيقاتك، افتحها وقم بتسجيل الدخول بحسابك وأخيرًا قم بتحميل ملفات اللعبة كما بالصورة التالية، وكالعادة ففورتنايت تحتاج لمساحة تحميل ضخمة: