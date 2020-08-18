أمير كرارة يستعد لخوض تجربة المسلسلات الرقمية

أعلن الفنان أمير كرارة عن دخول عالم المسلسلات الرقمية من خلال مشاركته بمسلسل قصير مكون من 8 حلقات سيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية قبل نهاية العام الجاري.

وسيتعاون النجم المصري في هذا العمل مع المخرج بيتر ميمي الذي كتب سيناريو المسلسل الذي لم يحدد اسمه بعد.

وسينتمي العمل لعالم الأكشن والإثارة والتشويق، وسيتم تصويره وعرضه قبل نهاية العام الجاري ليتسنى للنجم المصري التفرغ لتصوير مسلسل نسل الأغراب.

ولم يكشف أمير كرارة عن أسماء النجوم المشاركين في المسلسل الجديد، احتراما لرغبة المخرج بيتر ميمي.

يذكر أن النجم المصري يستعد لخوض الدراما الصعيدية لأول مرة من خلال مشاركته في مسلسل نسل الأغراب المقرر عرضه في رمضان القادم.

ومسلسل نسل الأغراب من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ونخبة من نجوم الدراما المصرية.

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