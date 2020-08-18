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الحياة الصحية تقي من السرطان

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية على دور الحياة الصحية في وقاية الإنسان من الإصابة بالسرطان.

ودعا المركز الناس للتخلص من البدانة لأنها تزيد من احتمال الإصابة بالأورام الخبيثة كسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الكلى، وسرطان القولون.

وقال المركز إن تجنب الإصابة بالسرطان يتم من خلال التغذية الصحية وتناول كميات جيدة من الفواكه، والخضراوات والحبوب، بالإضافة لتقليل الدهون واللحوم في الغذاء، وتناول الأسماك مرتين أسبوعيا.

وأكد المركز الألماني على دور الرياضة في الوقاية من السرطان، وقال إن ممارستها بشكل منتظم مع الإقلاع عن التدخين والامتناع عن تناول المشروبات الروحية يساهم في خفض الإصابات بالسرطان.

ودعا المركز الناس لتجنب أشعة الشمس الشديدة، لأنها تلعب دورا كبيرا في تنشيط الخلايا السرطانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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