الحياة الصحية تقي من السرطان

أكد المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية على دور الحياة الصحية في وقاية الإنسان من الإصابة بالسرطان.

ودعا المركز الناس للتخلص من البدانة لأنها تزيد من احتمال الإصابة بالأورام الخبيثة كسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الكلى، وسرطان القولون.

وقال المركز إن تجنب الإصابة بالسرطان يتم من خلال التغذية الصحية وتناول كميات جيدة من الفواكه، والخضراوات والحبوب، بالإضافة لتقليل الدهون واللحوم في الغذاء، وتناول الأسماك مرتين أسبوعيا.

وأكد المركز الألماني على دور الرياضة في الوقاية من السرطان، وقال إن ممارستها بشكل منتظم مع الإقلاع عن التدخين والامتناع عن تناول المشروبات الروحية يساهم في خفض الإصابات بالسرطان.

ودعا المركز الناس لتجنب أشعة الشمس الشديدة، لأنها تلعب دورا كبيرا في تنشيط الخلايا السرطانية.

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