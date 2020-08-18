فيليبس تكشف عن شاشة “نحيفة” وسهلة الاستخدام

كشفت شركة فيليبس الهولندية عن شاشة جديدة من سلسلة Moda مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم 279C9.

وزودت الشركة الهولندية شاشتها الجديدة بلوحة IPS مقاس 27 بوصة، ودقة عرض 3840*2160 بيكسل.

وتتميز الشاشة الجديدة بعدم احتوائها على إطار ظاهر، وهذا ما جعلها تبدو نحيفة الشكل، وبسهولة إعداداتها، وباحتوائها على نظام مدمج لتمرير الكابلات.

وستدعم الشاشة تقنية FreeSync التي تتيح تشغيل الألعاب بسلاسة وسهولة، وستحتوي على منفذ USB-C لنقل البيانات بسرعة، وتقنية Power Delivery لشحن الأجهزة الذكية والحواسيب المتوافقة معها بقدرة 65 واط، كما ستضم منفذ DisplayPort، ومنفذي HDMI، و4 منافذ USB 3.2.

وألحقت الشركة الهولندية بشاشتها حامل SmartErgoBase الذي يتيح للمستخدم ضبط الشاشة من حيث الارتفاع والتدوير والإمالة وتوفير زاوية مشاهدة واسعة.

يذكر أن الشركة الهولندية ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 568 يورو.

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