فيفو تفاجئ عُشاقها بهاتفين رائعين

أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Vivo IQOO 5، وVivo IQOO 5 Pro.

وسيعمل الهاتفان بمعالج Snapdragon 765 ثماني النوى، وكرت شاشة Adreno 650، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة IQOO UI 1.5.

وزودت الشركة الصينية الجهازين الجديدين بشاشة AMOLED مقاس 6.56 بوصة ودقة عرض 2376*1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، ومستشعر للبصمات.

وتختلف دقة الكاميرا الخلفية بين الجهازين، حيث ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية في جهاز IQOO 5 بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة، أما الجهاز Vivo IQOO 5 Pro فسيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذين الجهازين بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 أو 8 أو 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز IQOO 5 على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 55 واط، أما الجهاز Vivo IQOO 5 Pro فسيحتوي على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

وزودت الشركة الصينية جهازيها الجديدين بمكان لتركيب شريحتي اتصال، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-C، ومكبرات صوتية استريو.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتفين يوم 24 أغسطس الجاري بسعر 576 دولارا للهاتف IQOO 5 و720 دولارا للهاتف Vivo IQOO 5 Pro.

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