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ضرر فيروس كورونا يصل إلى الأمراض النفسية

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها أطباء ألمان تابعون للغرفة الاتحادية للمعالجين النفسيين في ألمانيا أن فيروس كورونا يسبب اضطرابات نفسية لدى العديد من الأشخاص.

واعتمدت الغرفة الاتحادية في هذه الدراسة على تجميع نتائج الدراسات الأولية التي تناولت تأثير جائحة كورونا على الصحة النفسية.

وحدد الأطباء الاضطرابات النفسية التي يمكن أن يصاب بها الإنسان بسبب الفيروس، منها الاكتئاب، والخوف، والاضطرابات الحادة، واضطرابات ما بعد الصدمة.

وقالوا إن هذه الاضطرابات تؤدي لإدمان الكحول والأدوية، وإصابة المرء بالوسواس القهري، والاختلال الذهني.

وأوضح الباحثون أن كبار السن هم الفئة الأكثر تأثرا وتضررا من هذه الاضطرابات، وأن الأطفال والمراهقين مُعرّضين لمخاطر هذه الاضطرابات بسبب إغلاق دور الحضانة والمدارس، وفرض قواعد التباعد الاجتماعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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