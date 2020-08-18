جديد اليابان.. حمامات شفافة في الحدائق العامة

بدأت مؤسسة نيبون غير الربحية تنفيذ مشروع مراحيض طوكيو الذي يقوم على افتتاح مراحيض شفافة في الحدائق العامة.

حيث قامت بإنشاء 5 مراحيض شفافة ووضعتها في حدائق منطقة شيبويا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتتكون المراحيض الغريبة من ألواح زجاجية ذكية تظهر ما بداخلها في حال كانت فارغة، وتتحول لمعتمة عندما تكون مشغولة.

وستتيح المراحيض الشفافة المجال للشخص للتأكد من نظافة الحمامة قبل دخوله، ومعرفة الحمامات المشغولة من الفارغة، كما أنها ستمنح الحديقة منظرا جميلا إذ تتحول لما يشبه الفوانيس المضيئة.

وأكدت الشركة المنفذة للمشروع احتواء المراحيض الشفافة على مغسلة، مجفف، وخدمة تدفئة للمقاعد، بالإضافة لميزة فتح الأغطية وإغلاقها بشكل تلقائي.

يذكر أن الجزء الأول من مشروع الشركة يهدف لتركيب 17 مرحاضا شفافا في منطقة شيبويا في طوكيو بحلول ربيع 2021.

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