بعد اعتزال لـ3 سنوات.. كندة علوش تعود للتمثيل

قررت الفنانة السورية كندة علوش وضع حد لقرار اعتزالها الاختياري والعودة لعالم السينما والتلفزيون من خلال مشاركتها في فيلم ومسلسل جديدين.

وكانت النجمة السورية قد اتخذت قرارا بالاعتزال قبل 3 سنوات لكي تتفرغ لرعاية زوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما حياة.

وأكدت الفنانة السورية مشاركتها في فيلم بلالين المقرر بدء تصويره في منتصف سبتمبر القادم، ومسلسل إلا أنا.

وقالت كندة علوش إن فيلم بلالين سيكون من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة سوسن بدر، باسم سمرة، محمد سلام، أحمد كمال، علا رشدي، وهدى مجدي.

ومسلسل “إلا أنا” يتألف من عدة حكايات مدة كل واحدة منها 10 حلقات، وستشارك علوش في حكاية ضي القمر رفقة محمد شاهين، نهى عابدين، ومحمد علاء، في حين ستتولى مريم أحمدي عملية الإخراج.

يذكر أن مسلسل حجر جهنم كان آخر أعمال كندة علوش في الدراما، في حين كان فيلم الأصليين الذي عرض عام 2017 آخر أعمالها السينمائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية