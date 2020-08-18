تعرف على أفضل أجهزة تنقية الهواء في 2020

من الأجهزة الضرورية التي لا يجب أن يخلوا منها أي بيت هي أجهزة تنقية الهواء كونها تعمل على تصفية العديد من أخطر الجزيئات الخطيرة الموجودة في منزلك، فسواء كنت تُعاني من الحساسية أو ببساطة تُريد التنفس بشكل أفضل واستنشاق هواء أفضل فهذه الأجهزة ستكون مُهمة جداً بالنسبة لك، جدير بالذكر أنه ظهرت تقارير مؤخراً تُفيد بأن أجهزة تنقية الهواء قد تُوفر بعض الحماية ضد فيروس كورونا COVID-19 وعلى العموم في هذا المقال سنتطرق إلى أفضل أجهزة تنقية الهواء الموجودة في الوقت الحالي.

أفضل أجهزة تنقية الهواء لهذا العام:

1. Coway AP-1512 HH Mighty

يتم إدراج هذا الجهاز دائماً في صدارة قائمة أفضل أجهزة تنقية الهواء الأعلى تصنيفاً والأكثر جاذبية في السوق، هذا الجهاز يحتوي على مُعظم الميزات التي نُريدها في جهاز تنقية الهواء بما في ذلك مُؤقت قابل للبرمجة لجدولة الجهاز على العمل في أي وقت تُريده كما يتوفر على العديد من سُرعات المروحة وضوء مُؤشر الفلتر، أهم ميزة في هذا الجهاز هي أن فلاتر الاستبدال تكون رخيصة إلى حدٍ ما وتكاليف الطاقة مُنخفضة نسبياً وهذا شيء أكثر من رائع، يبلغ سعر هذا الجهاز حوالي 200 دولار.

لشراء الجهاز من خلال: هذا الرابط

2. Blueair Blue Pure

يعمل هذا الجهاز على إزالة الغبار والدخان وحبوب اللقاح من هواء الغرفة التي تتواجد بها بفضل المرشحات الموجودة في الجهاز والتي تعمل على إعطاء الجسيمات شحنة كهربائية مما يتسبب في التصاق هذه الجسيمات بألياف الترشيح، يأتي الفلتر المسبق Blue 211+ بخمسة ألوان مُختلفة من الأصفر الجذاب للعين إلى الرمادي المُنخفض المُستوى حتى تتمكن من تخصيص المظهر حسب مساحتك، يحتوي الجهاز أيضاً على ضوء مُؤشر الفلتر لإعلامك عندما يحين وقت استبدال الفلتر الرئيسي، ومن أهم مُميزاته أنه لا يُحدث أي صوت، يبلغ سعر هذا الجهاز على موقع أمازون 298 دولار.

لشراء الجهاز من خلال: هذا الرابط

3. Coway Airmega 400

هذا الجهاز يُعتبر من أفضل أجهزة تنقية الهواء الأعلى جودة والأعلى سعراً كذلك، يحتوي هذا الجهاز على فلتر HEPA مزدوج الكربون والذي يسمح له بتنظيف الهواء في مساحة كبيرة على مدى فترة قصيرة بشكل أكثر فعالية من الأجهزة الأخرى، بحسب وصف الجهاز فهو قادر على تصفية الغرف التي تصل مساحتها إلى 1560 قدم مُربع ولكن بطبيعة الحال من المحتمل أن تحصل على أداء أفضل في الغرف التي يبلغ حجمها نصف هذا الحجم، من مُميزات الجهاز أنه يحتوي على مُؤقت قابل للبرمجة ويُمكنك دمجه مع جهاز Alexa أو تطبيق على الهاتف للتحكم به عن بُعد، يبلغ سعر الجهاز 538 دولار.

لشراء الجهاز من خلال: هذا الرابط

4. Honeywell HPA300

هذا الجهاز مُقدم من طرف Honeywell المعروفة بأجهزتها القوية جداً والفعالة والحاصلة على تقييمات أكثر من رائعة، يعمل هذا الجهاز على تنقية الهواء من الدخان والغبار وحبوب اللقاح كما يُمكنه تصفية الغرف الأكبر قليلاً بشكل فعال بجانب أنه لديه أربع سُرعات ومُؤقت قابل للبرمجة ومصابيح لوحة تحكم قابلة للتعديل، من مُميزات الجهاز أنه يُعد محمول أيضاً لذا يُمكنك نقله بسهولة بين الغرف، يبلغ سعر الجهاز 220.99 دولار.

لشراء الجهاز من خلال: هذا الرابط

5. Levoit LV-H132

يُعتبر هذا الجهاز أحد أكثر أجهزة تنقية الهواء مبيعاً على المواقع وذلك نظراً لأنه يُعتبر الأنسب للجميع كون سعره لا يتجاوز 90 دولار، يعمل الجهاز على تنقية الهواء وإضافة روائح جيدة للمنزل وأهم شيء أنه أنيق وخفيف الوزن كما أنه محمول بحيث يُمكنك نقله بسهولة في جميع أنحاء منزلك، يفتقر هذا الجهاز لوجود مُؤقت قابل للبرمجة بعكس الأجهزة الأخرى الموجودة في هذا القائمة وربما هذا ما يجعله أقل سعراً.

لشراء الجهاز من خلال: هذا الرابط

6. Levoit Core 300

الجهاز الأخير في هذه القائمة يحمل أيضاً العلامة التجارية Levoit والتي تُعرف بأسعارها الجيدة، يعمل هذا الجهاز على تنظيف وتنقية الهواء في مساحة تبلغ حوالي 200 قدم مربع بالرغم من حجمه الصغير جداً فهو محمول ويُمكن أخذه في أي مكان بسهولة، يحتوي على فلتر قوي لتنقية الهواء واصطياد الجسيمات الغريبة، يبلغ سعر الجهاز في الوقت الحالي على موقع أمازون 99.99 دولار.

لشراء الجهاز من خلال: هذا الرابط