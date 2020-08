يوتيوبر بريطاني شهير يعتنق الإسلام

أعلن اليوتيوبر البريطاني الشهير جاي بالفري، اعتناقه الإسلام.

وتصدر اسم اليوتيوبر جاي بالفري Jay Palfrey، قائمة محتويات الأكثر بحثًا علي محرك البحث جوجل وتريندات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع فيديو مدته 7 دقائق ونصف، أظهر لحظة إسلامه و نطقه بالشهادة وهو داخل أحد المساجد، جالسًا أمام أحد رجال الدين الذي يقوم بتلقينه لنطق الشهادتين، ثم قام بمشاركة الفيديو عبر قناته الرسمية علي منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب.

وأشار جاي بالفري في المقطع إلى أنه لم يكن ينوي الإعلان لمتابعيه عن الخطوة، لكنه أقدم على ذلك لأن كثيرين “وجدوا السلام والإلهام في رحلته بحث الإسلام”.

وأضاف: “من المهم بالنسبة لي أن أشارك الحقيقة عن الإسلام، المتمثلة بالوحدة والحب والسلام”.

وتابع: “قبل أيام، زرت جامع السليمانية في إسطنبول، وأقدمت على أكبر خطوة في رحلتي.. هذا الفيديو هو لشهادتي”.

