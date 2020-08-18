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يوتيوبر بريطاني شهير يعتنق الإسلام

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

أعلن اليوتيوبر البريطاني الشهير جاي بالفري، اعتناقه الإسلام.

وتصدر اسم اليوتيوبر جاي بالفري Jay Palfrey، قائمة محتويات الأكثر بحثًا علي محرك البحث جوجل وتريندات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في مقطع فيديو مدته 7 دقائق ونصف، أظهر لحظة إسلامه و نطقه بالشهادة وهو داخل أحد المساجد، جالسًا أمام أحد رجال الدين الذي يقوم بتلقينه لنطق الشهادتين، ثم قام بمشاركة الفيديو عبر قناته الرسمية علي منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب.

وأشار جاي بالفري في المقطع إلى أنه لم يكن ينوي الإعلان لمتابعيه عن الخطوة، لكنه أقدم على ذلك لأن كثيرين “وجدوا السلام والإلهام في رحلته بحث الإسلام”.

وأضاف: “من المهم بالنسبة لي أن أشارك الحقيقة عن الإسلام، المتمثلة بالوحدة والحب والسلام”.

وتابع: “قبل أيام، زرت جامع السليمانية في إسطنبول، وأقدمت على أكبر خطوة في رحلتي.. هذا الفيديو هو لشهادتي”.

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  • هؤلاء عبدة الشيطان وهي منظمة انجليزية ايرلندية يحرقون فيها القرأن غلكريم داخل الكنائس … في شهرسبتمبر 👇
    .youtube.com/watch?v=hGxupvoFGk0

    رد

  • هؤلاء عبدة الشيطان وهي منظمة انجليزية ايرلندية يحرقون فيها القرأن غلكريم داخل الكنائس … في شهرسبتمبر 👇
    يدعون بانهم مسلمين ويأخذون المصاحف ثم يحرقونها فالكنائس والغابات ….

    وكالات – الرسالة نت

    بعد أيام من تراجع القس الأمريكي تيري جونز عن خطوة استفزازية مماثلة ، أعلنت الشرطة البريطانية اعتقالها لستة أشخاص يشتبه بتحريضهم على الكراهية العنصرية بعد بث شريط فيديو على شبكة الإنترنت ظهرت فيه مجموعة من الرجال يضرمون النار فيما يبدو أنه نسخ من القرآن الكريم.

    وقال المتحدث باسم الشرطة البريطانية نورث اومبريا : إن الاعتقالات حصلت على إثر حادث بدا خلاله أن نسختين من القرآن قد أحرقتا في جايتسهاد شمال شرقي بريطانيا في 11 أيلول/سبتمبر.

    وأضاف “الحادث تم تسجيله بعد بث شريط فيديو على موقع يوتيوب صور ستة شبان يعتمرون قلنسوة أو وشاحا لإخفاء وجوههم بينما كانوا يسكبون البنزين على كتاب ويضرمون فيه النار ثم فعلوا الشيء ذاته مع كتاب آخر”.

    وتابع ” الرجال في شريط الفيديو ظهروا وهم يطلقون هتافات وينظرون إلى الكتاب يحترق ويقولون 11 أيلول/سبتمبر يوم عالمي لإحراق القرآن”.

    ونقل التليفزيون المصري عن اومبريا القول أيضا إن الشرطة اعتقلت رجلين في 15 أيلول/سبتمبر ثم أربعة آخرين في 22 من الشهر ذاته .

    وتأتي الاعتقالات السابقة بعد تراجع القس الأمريكي تيري جونز عن دعوته لإحراق نسخ من القرآن في ذكرى اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر وذلك إثر عاصفة من الإدانات الإسلامية والدولية .

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  • حرق القران في جامعات اوروبية وانجليزية 👇

    youtube.com/watch?v=hTyLm5rREJ0

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