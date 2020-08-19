أهم 6 نصائح لزيادة سرعة الوايفاى الخاص بك

زيادة سرعة الوايفاى من الأمور التي يتمناها أي شخص لأن مُشكلة بطئ الإنترنت تُعد أحد أكثر المشاكل انتشاراً والتي تتسبب في إثارة غضب وإزعاج أي شخص، فمثلاً تجد نفسك تتصفح شيء مُهم أو تسمع فيديو مُعين وتُلاحظ أن الإنترنت بطئ ويتأخر لحين فتح الفيديو، لكن لحسن الحظ هُناك بعض الخطوات التي يُمكنك اتخاذها لضمان شبكة وايفاي أفضل وأقوى في جميع أنحاء منزلك للحصول على اتصال أسرع وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال إن شاء الله.

أهم النصائح لزيادة سرعة الوايفاى الخاص بك:

1. حدد مكان جيد لجهاز التوجيه الخاص بك

أهم نصيحة دائماً ما نذكرها عندما يتعلق الأمر بزيادة سرعة الوايفاى هي تحديد المكان المناسب لجهاز الراوتر لأنه بالفعل كون الراوتر بعيد عندك فبكل تأكيد ستكون السرعة أقل مما لو كان قريب منك، وتأكد تماماً يا صديقي أنه ليست كل الأماكن مُناسبة بشكل مُتساوي لجهاز الراوتر، فحاول أن تتجنب وضع جهاز الراوتر بالقرب من الأجسام المعدنية والأجهزة التي تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية حيث يُعد المعدن هو أكبر مُعطل لإشارة الوايفاى ويُمكن أن يُؤدي وجوده بالقرب من جهاز الراوتر إلى إنشاء منطقة ضعيفة الإشارة بسهولة.

2. حافظ على جهاز التوجيه الخاص بك مُحدث

أيضاً هذه من الأمور المهمة والتي يغفل عنها البعض بالرغم من أنها لا تقتصر أعراضها على ضعف الوايفاى فقط بل كذلك الأمر مُتعلق بحماية البيانات، وإذا كُنت بالفعل تُتابع الأخبار يا صديقي فبالتأكيد قد سمعت عن العدد المتزايد من هجمات البرامج الضارة واسعة النطاق التي تُكلف الشركات والأفراد المليارات على حد سواء كل عام، وصدقني العديد من هذه الهجمات لن تكون ممكنة إذا تم تحديث جميع أجهزة التوجيه لأنه بمجرد إصابة أحد البرامج الضارة بجهاز الراوتر الخاص بك فيُمكنه سرقة النطاق الترددي ونشر نفسه عبر الشبكة إلى أجهزة أخرى ومن ثم ينتج عنه أيضاً ضعف الشبكة.

3. الحصول على هوائي قوي

مع الأسف تأتي مُعظم أجهزة الراوتر بهوائيات صغيرة وضعيفة وبخاصة في دولنا العربية لأن أجهزة الراوتر التي نحصل عليها هي بمثابة خُردة للأجهزة الحديثة وهذا ليس كلامي أنا فقط، لكن هذا ليس معناه أن تعتمد على الراوتر الذي تُقدمه الشركة لك فإذا كانت لديك ميزانية جيدة فيُمكنك شراء راوتر جيد وتأكد أنه بعد ذلك ستُلاحظ زيادة في سرعة الوايفاى وسبق وتطرقنا إلى مقال “أفضل أجهزة الراوتر لعام 2020” أنصحك كثيراً بالاطلاع عليه إذا كُنت تنوي شراء راوتر جديد.

4. قم بالتبديل إلى قناة وايفاي مُختلفة

هُناك العديد من قنوات الوايفاى التي يُمكن لجهاز التوجيه البث عليها، وعلى الرغم من أن مُعظم الدول لديها 6 قنوات غير متداخلة منها 1 و 6 و 11 و 14 فإن العديد من المستخدمين يتركون جهاز التوجيه الخاص بهم مضبوط على القناة الافتراضية والتي تكون عادةً إما القناة 1 أو القناة 6 وبطبيعة الحال ينتج عن هذا ازدحام شديد على هذه القنوات في بلدك لأن العديد من الحزم تحاول المرور على نفس الخط، وهُنا يا صديقي بكل بساطة ما عليك سُوى اكتشاف القناة الأقل ازدحاماً والانتقال عليها مُباشرة، ويُمكنك القيام بذلك بمساعدة أداة NetSpot الخاصة بتحليل ومُراقبة الوايفاى، يُمكن أن نتطرق لها بالتفصيل في مقال مُقبل إن شاء الله.

5. قم بالتبديل إلى تردد 5 جيجا هرتز

أيضاً هذه واحدة من النقاط التي يجهلها مُعظمنا، فالتردد اللاسلكي 5 جيجا هرتز يُوفر مُعدلات بيانات أسرع على مسافات أقصر ويكون عادةً أقل انشغالاً من التردد اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز الذي يعتمد عليه أي شخص بشكل افتراضي كما أنه لا يتحمل اتصال الكثير من الأجهزة، ولفعل ذلك يا صديقي ما عليك سوى التوجه إلى إعدادات جهاز الراوتر الخاص بك واختيار Wireless Settings أو الإعدادات اللاسلكية وأخيراً قم بتغيير نطاق 802.11 من 2.4 جيجا هرتز إلى 5 جيجا هرتز.

6. استخدم مُقوي شبكة خارجي

في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من الأجهزة على المواقع وفي الأسواق والتي تعمل بشكل أساسي على تقوية إشارة الوايفاى في الأنحاء المختلفة من المنزل، ولمن لم يسمع من قبل عن مُكررات شبكات الوايفاى فهي باختصار أجهزة بسيطة تأخذ الإشارة الحالية من جهاز التوجيه الخاص بك وتُعيد بثها كشبكة جديدة، وتكون هذه الشبكة الجديدة هي مجرد امتداد لشبكتك الرئيسية وجميع البيانات التي تمر عبرها تمر أيضاً عبر الشبكة الرئيسية، وإن شاء الله سنتطرق إلى أفضل أنواع هذه الأجهزة في مقال مُنفرد.