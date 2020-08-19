من سوف يشترى تطبيق تيك توك Tik Tok الصيني؟

لا يخفى على أحد الصراع الدائر هذه الأيام بين الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب والشركات التقنية الصينية مثل شركة ByteDance المطورة لتطبيق تيك توك Tok Tok.

إدارة الرئيس ترامب منحت الشركة المطورة للتطبيق مهلة 45 يوماً تنتهي منتصف شهر سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعها عبر البيع لأحد الشركات أو المستثمرين داخل الولايات المتحدة وإلا سوف يواجه التطبيق خطر الحظر هناك، حيث تعتبر الإدارة الأمريكية التكبيق الصيني خطراً على أمنها القومي. فمن سوف يشتري تطبيق تيك توك؟

مايكروسوفت – الأقرب إلى حسم صفقة تيك توك

تقدر قيمة تطبيق تيك توك حالياً بأكثر من 50 مليار دولار، وقد تكون مايكروسوفت – بحسب التقارير الصحفية – هي الأقرب إلى حسم صفقة شراء تطبيق تيك توك إما بشكل كلي أو بشكل جزئي بشراء عمليات التطبيق في الولايات المتحدة وحلفائها مثل كندا وأستراليا ونيوزلندا.

بذلك تضمن أن تظل بيانات المستخدمين في تلك الدول في أيدي الولايات المتحدة مع عدم حظر التطبيق. مايكروسوفت أيضاً يبدو أنها تتلقى دعماً من الإدارة الأمريكية لحسم الصفقة.

تويتر يقدم عرضاً

قد لا يمتلك تطبيق تويتر السيولة النقدية من أجل شراء تطبيق تيك توك Tik Tok لكنه دخل في المفاوضات عبر تقديم عرض مختلف وهو الاندماج مع تيك توك، لكن هذا الاندماج قد يشهد العديد من العقبات. وهناك عرض آخر أيضاً بشراء التطبيق جزئياً في الولايات المتحدة وحلفائها.

أوراكل تدخل المفاوضات

أوراكل Oracle هي شركة أمريكية أيضاً لكنها متخصصة في تطوير برامج وحلول للشركات مثل برامج قواعد البيانات والأنظمة السحابية، وهي ليست متخصصة في مجال الشبكات الاجتماعية لذا كان ورود هذا الاسم في الأخبار مستغرباً.

هذا ورد في تصريحات رسمية للرئيس دونالد ترامب الذي وصف أوراكل بالشركة العظيمة القادرة على شراء تيك توك.

يعتبر تطبيق تيك توك Tik Tok أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثرها نمواً على مستوى العالم، وقد شهد طفرة طوال فترة جائحة كورونا مع إجراءات الحظر والإغلاق مما رفع القيمة السوقية للتطبيق بشكل كبير. يبلغ عدد مستخدمي التطببق عالمياً أكثر من 800 مليون مستخدم منهم 100 مليون داخل الولايات المتحدة وحدها.

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