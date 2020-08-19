وصول شحنات تحصينات أطفال “الثلاثي والرباعي”

أعلنت وزارة الصحة الأربعاء وصول شحنة من التحصينات للأطفال تحتوي على اللقاحين “الثلاثي والرباعي” إلى مطار مصراتة الدولي.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية، أن الشحنة بعدد حاويتين سعة 40 قدما متوقعة وصول شحنة أخرى ظهر اليوم مشيرا إلى أن الشجنة تسلمها جهاز الأمداد الطبي والذي سيشرع في توزيعها على أغلب المناطق والمدن لتعطى للفئات المستهدفة عبر مراكز الرعاية الصحية المختصة.

يشار إلى أن جهاز الإمداد الطبي تسلم في 9 أغسطس الحالي شحنة تحصينات الأطفال من اللقاحات “الرباعي والخماسي” وشحنة من مشتقات الدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية