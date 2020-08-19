سحب مجاني – مسابقة الحصول على متابعين انستقرام حقيقيين مجاناً عبر برنامج GetInsta !

منصة انستقرام هي أكبر منصة تواصل اجتماعي لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة عالمياً وداخل الوطن العربي أيضاً. وهي كذلك مكان مناسب للدعاية والإعلان والتسويق لكن ذلك يتطلب وجود عدد كبير من المتابعين ونشاط حقيقي على حساباتك. وسوف نوضّح لك كيفية الحصول على لايكات و زيادة متابعين انستقرام Instagram و رفع التفاعل على حساباتك من خلال خدمة وبرنامج GetInsta المميز.

سحب للحصول على متابعين إنستقرام حقيقيين عبر برنامج GetInsta !

يمكنك الآن تسجيل حساب جديد في برنامج أو تطبيق GetInsta والدخول إلى صفحة السحب من أجل ربح حتى 69,000 عملة افتراضية لاستخدامها داخل التطبيق من أجل الحصول على الإعجابات والمتابعين على إنستقرام.

إن لم يحالفك الحظ يمكنك المحاولة مرة أخرى عبر التسجيل ببريد إلكتروني آخر مختلف. إذا فزت وكنت سعيد الحظ فسوف يتم إضافة العملات مباشرة إلى حسابك. قم الآن بتحميل التطبيق على هاتفك أو جهاز الحاسوب الخاص بك وأنشيء حساباً جديداً للدخول في السحب. هناك طرق أخرى غير هذه المسابقة سوف نشرحها لاحقاً في المقال.

أول ما يجب عليك فعله هو تحميل تطبيق GetInsta من الرابط التالي وهو الآن أصبح متاحاً على الأندرويد والحاسوب بنظام ويندوز.

السعر : تحميل مجّاني

إضغط هنا للتحميل

ما هو برنامج GetInsta وكيف يعمل؟

برنامج GetInsta هو تطبيق مجاني يساعد على زيادة المتابعين والإعجابات على إنستقرام بشكل مجاني وسريع أيضًا كما أنه يوفّر نظام آمن للتعامل بين المستخدمين، بكل بساطة التطبيق يعمل بنظام الكوينز Coins، حيث أنه سيجب عليك متابعة مستخدمين آخرين وعمل لايك على صورهم أو فيديوهاتهم لكي تحصل على Coins وباستخدامها يمكنك أن تحصل على متابعين انستقرام لنفسك وكذلك لايكات! أي أن الأمر عبارة عن دائرة من المستخدمين الذين يتابعون بعضهم البعض ويعجبون بصور بعضهم البعض.

يتميّز برنامج GetInsta ببساطة فكرته وفعاليتها وكذلك بأنه يوفّر مناخ آمن للتواصل بين المستخدمين والمنفعة المتبادلة كذلك ولأنه يتكوّن من مستخدمين حقيقيين فكافة اللايكات والمتابعين الآتيين من خلاله هم بطبيعة الحال حقيقيين 100% لأنهم جميعًا أشخاص مثلك يريدون زيادة اللايكات والمتابعين بشكل آمن وسريع. GetInsta هو أحد أفضل برامج زيادة متابعين ولايكات انستقرام.

كيف تحصل على متابعين انستقرام مجاناً ولايكات انستقرام حقيقية؟

الآن وبعد تحميل التطبيق فعليك بإنشاء حساب على تطبيق GetInsta وذلك لتكون قادر على الاستفادة من خدماته المجانية والأمر هنا طبيعي جدًا ولا يحتاج أي خبرة سابقة فقط عليك بملئ البيانات، لاحقًا وبعد إنشاء الحساب قم بتسجيل الدخول وحينها ستحصل على 1000 وحدة Coins مجانًا لتبدأ استخدام التطبيق مباشرةً!

الآن وبعد أن أنشأت حسابك الجديد وسجّلت دخولك إليه سيكون عليك أن تضيف اسم المستخدم الخاص بحساب إنستجرام الخاص بك، وفي الخطوة التالية سيكون عليك أن تختار ما تريد الحصول عليه سواء كان متابعين جدد أو لايكات جديدة للصور الخاصة بك! وهنا يسمّيها التطبيق Tasks أو “مهمات”، يعني Like Tasks = مهمات الإعجاب وهنا ستحصل على إعجابات وكذلك هو الحال بالنسبة للـFollow Tasks!

بمجرّد أن تبدأ الـTask أو المهمة فستبدأ بالحصول على اللايكات أو المتابعين فورًا!

خدمة وتطبيقات GetInsta آمنة تماماً ولا تتطلب إدخال كلمات مرور خاصة بأي من حساباتك، كما أنهم تقدم متابعين انستقرام ولايكات حقيقية وليس من خلال حسابات وهمية أو بوتات قد تؤدي إلى إغلاق حسابك كما في الخدمات الأخرى المشبوهة، إضافة إلى ذلك هناك خدمة دعم فني على مدار الساعة ويمكنك استخدام الخدمة مجاناً وتجميع العملات “الكوينز” وإعادة إنفاقها داخل التطبيق أو شرائها في مقابل أسعار تنافسية.

ما يميز الخدمة أنها موثوقة وكل عمليات المتابعة والإعجاب تتم من خلال حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيون عبر نظام GetInsta الذي ينظم تلك العملية بشكل آمن تماماً على الحسابات، يمكن زيادة المتابعين والإعجابات مجاناً عبر الكوينز التي تجمعها أو يمنحها لك البرنامج. أما إذا كنت تود أن تكون وتيرة الزيادة أسرع يفضل أن تشترك بأحد باقات الخدمة التي تبدأ من 1.59 دولار وتزيد لتشمل باقات أخرى أكبر بحسب متطلباتك.