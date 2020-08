أطلقت شركة Oukitеl مؤخرا عن جهاز هاتفها الأحدث C21 الذي طورته ليكون أقوى المنافسين لهواتف شركتي سامسونغ وهواوي وبسعر 89$.

ويتميز الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار يشبه في تصميمه بعض الشيء تصميم هياكل هواتف الفئة S الحديثة من سامسونغ.

ومن أبرز التقنيات التي حصل عليها هذا الجهاز هي الكاميرا الأساسية التي جاءت بـ 5 عدسات بدقة (16+2+2+2) وفيها عدسة خاصة للتقريب البصري والرقمي وتحديد عمق الصورة، إضافة إلى الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 20 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

ويضمن الأداء الممتاز والسرعة في التعامل مع البيانات في هذا الهاتف معالج ثماني النوى من نوع” Hеlio P60″، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما حصل هذا الهاتف أيضا على ماسح لبصمات الأصابع وضع على واجهته الخلفية، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، وعلى شاشة بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض ممتازة تعادل (2310/1080) بيكسل بحسب مانقلت قناة روسيا اليوم.

وزودته Oukitеl ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 10 واط، وبنظام تشغيل Android 10.

The post شركة «Oukitеl» تتحدى أجهزة سامسونغ وهواوي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا