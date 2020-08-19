ما مدى قوة زجاج Victus المستخدم في نوت 20 ألترا؟ هذا الفيديو يشكف لنا

كشفت شركة كورنينج جوريلا الغنية عن التعريف عن زجاج Victus الأحدث على الإطلاق منذ عدة أسابيع وقبل الإعلان عن سلسلة نوت 20 مباشرةً، ولاحقًا أتى هاتف نوت 20 ألترا مع الزجاج الجديد على عكس هواتف سامسونج الأخرى أو حتى هواتف الشركات الأخرى، فما هو مدى قوة زجاج Victus؟ هذا ما سنعرفه من اختبار اليوم.

تجربة زجاج Victus في هاتف نوت 20 ألترا

ذكرت شركة كورنينج جوريلا في وقت سابق أز زجاجها الجديد يحسّن من قدرة التحمل تجاه سقوط الهاتف من ناحية وتجاه الخدوش العادية أيضًا، كورنينج قد ذكرت سابقًا أن الزجاج الجديد سيقدم ضعفي قدرة مقاومة الخدوش الموجودة في جوريلا جلاس 6 كما سيقدّم أربع أضعاف قدرة نفس الزجاج على مقاومة السقوط من ارتفاع.

كما هي العادة، اليوتيوبر الشهير JerryRigEverything قد أجرى اختبار الحماية على هاتف جالكسي نوت 20 ألترا وهو ما كشف لنا عن صحّة المعلومات بشأن هذا الزجاج وعن مدى تحمله فعليًا بعيدًا عن تصريحات الشركة، هذا مع الأخذ في الاعتبار أن نوت 20 ألترا يأتي من سامسونج مع طبقة حماية (سكرين) إضافية فوق الشاشة، وهي التي تضيف المزيد من التحمُّل.

يستخدم Jerry مقياس Mohs العالمي في تحديد قوة وصلادة الشاشة، وهنا نلاحظ أن هاتف جالكسي نوت 20 ألترا مع زجاج Victus يبدأ في تقبّل الخدوش والشروخ بداية من المستوى السادس، في حين أنها تظهر بشكل واضح في المستوى السابع، والغريب أن هذا نفس المستوى هو نفسه الذي قدّمه زجاج جوريلا جلاس 6 في نوت 10 بلس.

لكن علينا أن نضع في الاعتبار أن مقياس Mohs ليس مثالًا على الظروف الحقيقية الذي قد يمرّ بها الهاتف بشكل يومي، على كل حال، يُمكنك مشاهدة الاختبار بالكامل من الفيديو بالأعلى..

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