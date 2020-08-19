تحديث انستقرام الجديد يجلب ميزة أكواد القراءة السريعة QR Code للحسابات!

تطبيق إنستقرام Instagram حصل في الفترة الأخيرة على تحديث مهم بإضافة ميزة Reels التي تحاكي تطبيق تيك توك، وهناك تحديث آخر جديد يجلب خاصية أكواد القراءة السريعة QR Code في التطبيق.

فيسبوك – الشركة المالكة لواتس اب وإنستقرام – قامت بالفعل أيضاً بإضافة خاصية أكواد القراءة السريعة QR Code في واتس اب من أجل سهولة مشاركة الأسماء وجهات الاتصال عوضاً عن تبادل الأرقام بشكل تقليدي.

خاصية أكواد القراءة السريعة QR Code في إنستقرام يمكن الوصول إليها بالذهاب إلى الإعدادات ثم اختيار QR Code ليقوم إنستقرام بإنشاء كود خاص بصاحب الحساب.

يمكن عمل مسح للكود بواسطة أي من تطبيقات الكاميرا أو التطبيقات المخصصة لذلك، ويمكنك الذهاب مباشرة إلى الحساب وعمل متابعة للحساب مباشرة من خلال الكود.

بالنسبة لأصحاب الحسابات التجارية سوف يتضمن الكود معلومات إضافية مثل ساعات العمل، أو البضائع المتاحة وغير ذلك.

يمكن أيضاً حفظ كود QR Code كصورة على الجهاز لمشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل الأخرى، كما يمكن طباعتها واستخدامها في المطبوعات والملصقات.

إنستاغرام قدمت ميزة الأكواد في وقت سابق لكنها لم تكن بهذا النوع من الأكواد وكان يتم التعرف عليها فقط من خلال كاميرا إنستقرام.

هناك تحديث آخر مهم قادم لتطبيق إنستقرام من خلاله سوف يتم دمج المحادثات بينه وبين تطبيق فيسبوك ماسنجر، في خطوة ثورية قد تشهد أيضاً دمج واتس آب معهم قريباً.