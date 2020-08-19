سعد المجرد ينضم لحملة “كلنا معكم” لدعم لبنان

أعلن الفنان المغربي سعد المجرد عن انضمامه لحملة “كلنا معكم” التي تهدف لمد يد العون للشعب اللبناني، ومساعدته على تجاوز آثار الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الجاري.

وقام النجم المغربي بمشاركة فيديوهات الحملة التضامنية التي تشجع على التبرع على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام.

ويشارك في حملة كلنا معكم عدد كبير من الفنانين العرب منهم كاظم الساهر، وعاصي الحلاني، ونجوى كرم، وصابر الرباعي، ووليد توفيق، وكارول سماحة، وشيرين عبد الوهاب، وراغب علامة، ونانسي عجرم، وملحم زين، ومايا دياب، وغيرهم.

ولا تعد هذه الحملة الأولى من نوعها، إذ قام عدد من الفنانين العالميين كجنيفر لوبيز، أمل كلوني، ناعومي كامبل، وجيسيكا قهواتي بإطلاق حملات مماثلة لجمع التبرعات وتقديمها للشعب اللبناني.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت حول العاصمة اللبنانية بيروت لمدينة منكوبة بسبب الدمار الذي خلفه.

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