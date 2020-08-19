دولة السعداء تفتتح متحفاً للسعادة.. شاهد

شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن افتتاح أول متحف للسعادة في البلاد، والذي يرمز للسعادة الهادئة والمستقرة الموجودة في الدنمارك.

وسيقدم المتحف لزواره دليلاً يساعدهم في الاطلاع على كافة زوايا السعادة، كتاريخ السعادة وسياستها.

وأكد مؤسس المتحف ميك وايكينج احتواء قاعاته على معلومات حول نظرية السعادة في بعدها الاقتصادي أو الكيميائي، تم عرضها على لوحات كبيرة علقت على جدران المتحف البيضاء.

وخصص المتحف حائطاً للزوار يعلقون عليه تعريف السعادة بحسب مفهومهم بعد أن يكتبوه على وريقة صغيرة يقومون بلصقها على الحائط إلى جانب مئات الوريقات التي كتبها الزائرون السابقون.

وأكد مؤسس المتحف أن سعر تذكرة الدخول لمتحف السعادة يصل إلى 13 يورو فقط.

يذكر أن الدنمارك تعد من أكثر دول العالم سعادة بسبب الأمان الموجود فيها، وتوافر كافة وسائل الرفاهية.

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