صورة “البقرة الطائرة” تثير جدلاً على الإنترنت

أثارت صورة التُقطت لبقرة مربوطة بحبال ومعلقة بطائرة هليكوبتر جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا ما دفع الراعي أرنولد (مالك البقرة) للكشف عن الأسباب التي أدت لنقل البقرة بهذه الطريقة الغريبة.

وقال أرندولد إن رعاة البقر في جبال الألب السويسرية ينقلون الأبقار من مناطق مرتفعة إلى المناطق الأقل ارتفاعا في حدث سنوي يطلقون عليه اسم بودنفارت.

وقال إنهم ساقوا نحو 1000 بقرة عبر ممر كلاوزن في سويسرا باستثناء البقرة التي ظهرت في الصورة.

وأوضح الراعي أن البقرة لا تقوى على السير مع قطيعها لتعرضها لإصابة بالغة، وهذا ما دفعهم للاستعانة بهليكوبتر لنقلها بشكل آمن.

وأكد الراعي لجوء الرعاة لهذه الطريقة لنقل الأبقار المصابة أو التي شفيت حديثاً من إصابات تعرضت لها سابقا، لمنع تفاقم أو تجدد إصابتها، وقال إن هذه طريقة فعالة للغاية في اختصار الوقت، وحماية الحيوان.

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