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العسل يتفوق على المضادات الحيوية بعلاج أمراض الشتاء

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة أوكسفورد أن العسل يعالج نزلات البرد والسعال بشكل أسرع من المضادات الحيوية.

واعتمد الباحثون في دراستهم هذه على تحليل 14 تجربة ضمت أكثر من 1760 شخصاً يعانون من التهاب الحلق، وانسداد الأنف، والسعال.

وأظهرت الدراسة أن أعراض المرض انتهت لدى المصابين الذين عولجوا بالعسل قبل يومين من المصابين الذين عولجوا بالمضادات الحيوية.

وأكد الباحثون تفوق العسل في الاختبارات التي أجروها على عقار الباراسيتامول الذي يكثر استخدامه لعلاج نزلات البرد.

وطلب الباحثون من المرضى المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي بتناول العسل عوضاً عن المضادات الحيوية، لأنه يشفي من التهابات الصدر بشكل سريع دون أن يترك آثارا جانبية على المريض، بالإضافة لأنه أرخص من الأدوية الأخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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