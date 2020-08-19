إطلاق نسخة متطورة من هاتف Redmi 9

كشفت شركة Redmi الصينية عن نسخة متطورة من الهاتف Redmi 9 أطلقت عليها اسم Redmi 9 Prime.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Helio G80 ثماني النوى بتردد 2 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Mail G52، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة MIUI 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض FHD+، وجودة عرض 2340*1080 بيكسل.

وستأتي الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للثانية، و5 ميغا بيكسل للثالثة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5020 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد خلال شهر أغسطس الجاري بسعر يتراوح ما بين 133 و159 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية