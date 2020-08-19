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ريزر تكشف عن لوحة فأرة بسرعة استجابة كبيرة

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة ريزر الأمريكية عن لوحة الفأرة Acari المناسبة لعشاق الألعاب.

وسيبلغ ارتفاع اللوحة الجديدة 1.95 ملم، وستحتوي على طبقة من الراتنج الصناعي الطارد للاتساخات والرطوبة.

وتتميز هذه اللوحة بمناسبتها لعشاق الألعاب، فهي تساعدهم على تنفيذ المهام بسرعة ودقة، بالإضافة لقدرتها على توفير أقصى درجات التتبع وسرعة الاستجابة.

وستأتي لوحة الفأرة الجديدة بأبعاد 420*320 ملم لتوفر مسافة لحركة الفأرة، وستتكون من البولي كربونات مع تصنيع الجانب السفلي من المطاط غير القابل للانزلاق.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الطبقة المطاطية الموجودة في لوحة الفأرة الجديدة تعمل على تثبيت الفأرة على سطح المكتب، وتمنع انزلاقها خلال اللعب.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد إطلاق لوحة الفأرة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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