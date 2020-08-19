أوبو تستعد لإطلاق هاتف بنظام تشغيل Android 10

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم OPOO A53.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 460 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 و6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية