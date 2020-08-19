تعرف على أفضل ماكينات الحلاقة في العام 2020

تُعتبر ماكينات الحلاقة الكهربائية عُنصر أساسي للعناية الشخصية ولا يُمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال كما أن وجودها في أي بيت حالياً صار شيء شبه ضروري وهُنا أقول شبه ضروري لأنه ربما تعتمد على حلاق خارجي لكن بالطبع تواجد ماكينة حلاقة في منزلك شيء أكثر من رائع ويُمكن أن يُوفر عليك الكثير من الوقت في بعض الأحيان وبخاصة إن كُنت تحلق في الأسبوع مرة أو شيء من هذا القبيل، على العموم إذا كُنت مُهتماً بهذا الأمر ففي هذا المقال سنستعرض سوياً أفضل ماكينات الحلاقة الموجودة في الوقت الحالي.

أفضل ماكينات الحلاقة الموجودة في الأسواق حالياً:

1. Remington F5-5800

تعتمد هذه الماكينة التي تأتي بسعر مُناسب على تقنية Intercept Shaving والتي تعمل على تقليم الشعر الطويل بسهولة تامة ومن أهم مُميزاتها أنه يُمكن بسهولة الحصول على بشرة ناعمة من خلالها عن طريق استخدام شفرات أدق، تتوفر الماكينة على بطارية قابلة للشحن تستمر حتى 60 دقيقة من وقت الشحن اللاسلكي بجانب أنها تستغرق حوالي ساعتين لإتمام عملية الشحن، ما يجعل هذه واحدة من أفضل ماكينات الحلاقة أنها سهلة التنظيف وقابلة للغسل، يبلغ سعرها 41.68 دولار.

لشراء الماكينة من خلال: هذا الرابط

2. Philips Norelco OneBlade

إذا كنت بالفعل تبحث عن ماكينة بسيطة وجذابة فإن ماكينة الحلاقة الكهربائية سهلة الاستخدام هذه هي الخيار الأفضل لأنها مثالية لقص شعر الرأس والوجه والرقبة وأي منطقة أُخرى دون الحاجة إلى القلق بشأن الجروح لأنها أساساً مُخصصة للعناية الشخصية بتقنية مُصممة لتصفيف الوجه والعناية بالجسم، يأتي مع الماكينة شفرتين واحدة لوجهك والأخرى لجسمك و 4 أمشاط لتشذيب اللحية الخفيفة ومشط واحد لتشذيب شعر الجسم وواقي للبشرة لحماية إضافية أثناء حلاقة المناطق الحساسة، تتوفر الماكينة على بطارية ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن والتي تعمل حتى 60 دقيقة من الاستخدام المتواصل مع كل شحنة، يبلغ سعر الماكينة 49.95 دولار.

لشراء الماكينة من خلال: هذا الرابط

3. Andis 17150 Pro

هذه الماكينة تُعد واحدة من أفضل ماكينات الحلاقة الموجودة بالأسواق ويتم تفضيلها من طرف العديد من الخبراء لأنها تُقدم نتائج احترافية وبإمكانها تحمل حجم كبير من الاستخدام وبالفعل يُمكنك الوصول لبشرة فائقة النعومة دون وجود أي جرح عبر هذه الماكينة، يأتي مع الماكينة شفرات حلاقة مُتعرجة الرأس لحلاقة دقيقة كما تتوفر على بطارية ليثيوم أيون التي تصلح للعمل حوالي ساعة بشكل مُستمر، يبلغ سعر الماكينة 52.74 دولار.

لشراء الماكينة من خلال: هذا الرابط

4. Philips Norelco 6880/81

على عكس باقي ماكينات الحلاقة التي تم ذكرها في هذا المقال والتي تعتمد على نظام الرقائق فهذه الماكينة تعتمد على النمط الدوار، ولمن لا يعرف الفرق فماكينة الحلاقة ذات الرقائق ينمو بعدها الشعر في غضون 3 أيام في حين أن ماكينة الحلاقة ذات النمط الدوار يُمكن تصل مُدة نمو الشعر بعدها إلى 10 أيام لأنها باختصار أكثر دقة في إزالة الشعر، تتوفر الماكينة على بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن والتي تستمر في العمل حتى 50 دقيقة من وقت الحلاقة، يبلغ سعر هذه الماكينة حوالي 99.95 دولار.

لشراء الماكينة من خلال: هذا الرابط

5. Panasonic Arc5 Electric

تتميز هذه الماكينة الأكثر من رائعة بنظام حلاقة خُماسي الشفرات مع شفرات مصقولة بدقة 30 درجة لحلاقة دقيقة حيث تُوفر 14000 عملية قطع في الدقيقة من خلال الشفرات الخمس، تتضمن هذه الماكينة مُستشعرات لضبط الطاقة التلقائي ونظام التنظيف والشحن وشاشة LCD ذات 10 مراحل لتُوضح مدى شحن البطارية وهذا شيء مُهم جداً، من مُميزات الماكينة أنها تعمل في الأجواء الرطبة والجافة، يبلغ سعر هذه الماكينة على موقع أمازون حوالي 194.21 دولار.

لشراء الماكينة من خلال: هذا الرابط

6. Panasonic Electric Shaver

الماكينة الأخيرة في قائمة أفضل ماكينات الحلاقة تستطيع توفير أفضل أنواع الحلاقة حيث تتلامس الشفرات مع بشرتك بزاوية 30 درجة لحلاقة نظيفة وسريعة ولطيفة وتعمل في الأجواء الرطبة والجافة وتقوم بحوالي 13000 عملية قطع في الدقيقة كما تحتوي على شاشة LCD مُكونة من 10 مراحل لإظهار حالة البطارية، ومن أهم مُميزاتها أنه عندما تُريد تنظيفها ما عليك سُوى تشغيل وضع التنظيف بالاهتزاز الصوتي لإزالة القشور، يبلغ سعر هذه الماكينة 69.99 دولار.

لشراء الماكينة من خلال: هذا الرابط