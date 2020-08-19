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نتفليكس تعيد عمرو دياب للدراما بعد غياب لـ27 عاما

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شبكة نتفليكس العالمية عن تعاقدها مع الفنان المصري عمرو دياب ليلعب دور البطولة في مسلسل وبينا معاد.

وسيكون المسلسل العمل الدرامي الأول للفنان الملقب بالهضبة منذ 27 عاما، وسيتكون من 9 حلقات تروي السيرة الموسيقية للفنان المصري.

من جانبه أكد عمرو دياب الخبر من خلال بيان نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أبدى من خلاله سعادته بالتعاون مع نتلفيكس لتقديم عمل مصري يصل لأكثر من 193 مليون متابع في 190 دولة.

وأكد الهضبة مشاركة زوجته دينا الشربيني في المسلسل، دون أن يكشف عن اسم مؤلف العمل ومخرجه.

يذكر أن النجم المصري يستعد لإطلاق فيديو كليب أغنية أماكن السهر التي قام بتصويرها في الساحل الشمالي بمشاركة زوجته دينا الشربيني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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