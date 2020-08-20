“الصحة العالمية” تكشف موعد توزيع لقاح كورونا

أوضحت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيفها باللقاحات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد ما زالت في مرحلة التجارب السريرية، مؤكدة أنه لم يتم الانتهاء من أي لقاح حتى الآن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي للمنظمة حول أحدث تطورات عدوى فيروس كورونا المستجد، وجهود تطوير اللقاح وتوزيعه.

وأشارت إلى أن بعض اللقاحات ستكون متاحة بعد انتهاء التجارب الخاصة بها نهاية العام الجاري، وبعدها سيتم توزيعها للجمهور بداية العام المقبل بعد التأكد من سلامتها، موضحة أنه فور توافر اللقاح سيتم توفيره مباشرة لدول إقليم الشرق المتوسط.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تتعامل بحذر مع اللقاح الروسي في الوقت الحالي، وأنها طلبت من السلطات الروسية المعلومات الكافية للتأكد من فعالية اللقاح.

وأكدت أن روسيا انتهت من المرحلتين الأولى والثانية، ومن المقرر بدء المرحلة الثالثة التي ستشمل عشرات الألاف من الأشخاص.

وأوضحت الدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية،

أن المنظمة تقوم على مراجعة ما تم من تجارب اللقاح الروسي للتحقق من سلامته وفعاليته قبل أن تجيزه للتداول.

المصدر: الكونسلتو

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