4 مرضى عليهم تجنب الإفراط فى تناول البطيخ الأحمر

يعد البطيخ الأحمر من الخضراوات الغنية بالماء، لذلك ينبغي إدراجه ضمن وجباتك الخفيفة، ويتميز بمذاقه الحلو والمنعش، بالإضافة إلى كونه منخفض السعرات الحرارية، وله فوائد جمة. لكن فهل فكرت يوما بشأن ما يحدث لجسمك عندما تتناوله يوميا؟

ينصح الدكتور أندريه بوبروفسكي، كل من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وأمراض الجهاز البولي بعدم الإفراط بتناول البطيخ الأحمر، لأنه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم.

ويوضح الدكتور في حديث نقاته قناة روسيا اليوم، لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “كما هو معلوم يحتوي البطيخ الأحمر على كمية كبيرة من السوائل. أي أنه حتى عند وجود استعداد بسيط لارتفاع ضغط الدم، وخاصة عند عمل الكلى بصورة غير فعالة، يمكن أن يسبب البطيخ الأحمر مشكلات عديدة. لأن الكلى لا تتمكن من “معالجة” السوائل، لذلك يبقى جزء منها في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة حجم الدم، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم”.

ويضيف، كما يمكن أن يسبب البطيخ الأحمر الحساسية عند البعض، خاصة عند تناوله مع المشروبات الكحولية. لأن الكحول يخفض مقاومة الجسم لمسببات الحساسية.

ويشير الدكتور، إلى أن الكثيرين في موسم الصيف يتبعون نظاما غذائيا أساسه البطيخ الأحمر.

ولكن معظمهم لا يتبعه بصورة صحيحة. لذلك يمكن أن تكون النتائج سلبية. ويقول “بالطبع يمكن ان يكون البطيخ الأحمر جزء من الحمية الغذائية. فهو يسمح بالتحكم في الشعور بالجوع. ولكن ليس صحيحا الاعتماد عليه فقط، لأنه ليس مادة غذائية متكاملة بل كربوهيدرات فقط. والحمية الغذائية الصحية والصحيحة يجب أن تحتوي على البروتينات والدهون، وهذه غير موجودة في البطيخ الأحمر “.

وينصح الدكتور، كل من يعاني من مرض السكري بعدم الإفراط بتناول البطيخ الأحمر، لكي لا يسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم.

ويؤكد بوبروفسكي، في نفس الوقت، على أن البطيخ الأحمر، يحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن. لذلك يمكن للأشخاص الأصحاء تناول البطيخ الأحمر، ولكن على الأقل قبل الخلود إلى النوم بساعتين أو ثلاث ساعات، لكي يكون للجسم الوقت الكافي لإخراج السوائل الزائدة.

