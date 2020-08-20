بعد حذفه على يدّ أبل – المطورين يعيدون تطبيق Dark Sky للاندرويد!

تطبيق Dark Sky هو واحد من أبرز تطبيقات الطقس على الإطلاق إن لم يكن أبرزها، والتطبيق كان متاحًا لكلًا من أندرويد و iOS بشكل طبيعي جدًا، إلا أن أبل قررت الاستحواذ على التطبيق والشركة المطورة لها، وبعد الاستحواذ حذفت أبل إصدار أندرويد بشكل كامل وهو ما قد تمّ في الأول من أغسطس الحالي، ويبدو أن مطوريّ أندرويد لم يعجبهم هذا الوضع.

عودة تطبيق Dark Sky للاندرويد تحت اسم Darker Sky!

قام أحد المطورين بإعادة صنع التطبيق مع نفس الخصائص والمميزات وكذلك مع نفس التصميم المميز، إلا أن هذا المطوّر لم يعلن عن أسمه خوفًا من بطش أبل وملاحقته قضائيًا، والتطبيق الجديد يحمل الاسم Darker Sky ويقدّم ببساطة كافة الخصائص المعتادة من التطبيق لكن مع عدم وجود الخصائص المدفوعة نظرًا لأن التطبيق غير رسمي.

كما يُمكنك أن تتوقع، التطبيق ليس بمتاح على متجر بلاي نظرًا لاختراقه للقوانين، لكن يُمكنك أن تعتبر هذا التطبيق مجرّد ردّ فعل قوي من مجتمع أندرويد المفتوح، والقادرين على تطوير أي تطبيق بأي خاصية على عكس iOS.

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يُذكر أن شركة Dark Sky لازالت تتيح للتطبيقات الخارجية سحب البيانات والمعلومات منها بشكل طبيعي حتى نهايات 2021، وهو ما يوضّح أن Darker Sky الجديد هذا يعتمد على بيانات Dark Sky نفسها، هذا من ناحية، من ناحية أخرى وإن كنت من مستخدمي Dark Sky فلا تقلق، فحتى لو اختفى هذا التطبيق الجديد قد يظهر غيره وغيره طالما أن الشركة تتيح معلومات الطقس للجميع.

التطبيق متاح للتحميل عبر قناة على تيليجرام أنشأها مطوّر التطبيق، ومن خلالها يتيح ملف التحميل APK كما يزوّد المتابعين بجديد التحديثات والمعلومات، ويُمكنك أن تصل إليها من هذا الرابط.